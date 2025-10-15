Ile Maurice: La tentation à bas prix

Dans le paysage de la toxicomanie, les drogues synthétiques occupent une place de plus en plus importante, en particulier auprès des jeunes. Leur accessibilité financière et leur disponibilité croissante en font une menace sérieuse pour la société. Selon plusieurs sources, le coût de ces substances illégales est à la portée de nombreux consommateurs, ce qui explique en partie leur popularité croissante.

Les prix des drogues synthétiques varient considérablement selon leur dose et leur mode de consommation. Une demi-dose de drogue synthétique, par exemple, se vend généralement entre Rs 25 et Rs 50. La différence de prix dépend fortement des régions et des lieux où ces substances sont achetées. Ces prix très abordables rendent difficile pour les toxicomanes de résister à la tentation, surtout dans un contexte où la pauvreté et le chômage touchent une grande partie de la population.

En outre, la vente de cigarettes synthétiques est également très répandue. Une seule cigarette synthétique se vend entre Rs 100 et Rs 200, ce qui reste bon marché comparativement aux autres drogues plus coûteuses. Cette facilité d'accès contribue à la multiplication des consommateurs, notamment chez les jeunes qui cherchent des alternatives moins chères et facilement disponibles.

Mais ce qui inquiète particulièrement, c'est le prix d'un «pocket» de drogues synthétiques. Le coût varie entre Rs 10 000 et Rs 50 000, en fonction des substances chimiques utilisées lors de la fabrication. La production d'une pochette nécessite en moyenne dix paquets de cigarettes, ce qui explique en partie leur faible prix de vente. La fabrication clandestine de ces drogues permet de réduire les coûts, rendant leur achat encore plus accessible.

Face à cette réalité, il apparaît que de plus en plus de toxicomanes optent pour ces drogues synthétiques. Leur faible coût, combiné à leur effet immédiat et leur facilité de consommation, en fait une solution «économique» pour ceux qui cherchent à fuir leur quotidien ou à expérimenter. Les jeunes, en particulier, sont fortement attirés par cette tendance, car ils perçoivent ces substances comme une alternative moins coûteuse aux drogues traditionnelles, telles que le «Ganja», tout en étant plus faciles à dissimuler.

Selon l'un des toxicomanes interrogés, il consomme des drogues synthétiques parce qu'il ressent une sensation de bien-être, qu'il décrit comme «gagn nisa». Cette perception de facilité et de confort alimente encore davantage la consommation, renforçant le phénomène qui inquiète tant les autorités et les familles.