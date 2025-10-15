Ile Maurice: La Mauritius Ports Authority réalise un bénéfice record de Rs 610,8 millions

La Mauritius Ports Authority (MPA) a signé une performance exceptionnelle pour l'exercice financier 2023-2024. Le rapport annuel publié récemment fait état d'un bénéfice net de Rs 610,8 millions, soit une hausse de 41 % par rapport aux Rs 432,1 millions enregistrées l'année précédente.

Cette progression, la plus importante depuis la pandémie, illustre la solidité financière et la gestion rigoureuse de l'institution, malgré un environnement mondial marqué par des tensions géopolitiques et une hausse des coûts logistiques.

La MPA a également renforcé sa situation patrimoniale : les actifs nets atteignent désormais Rs 24,8 milliards, consolidant la position de l'autorité portuaire comme l'un des organismes publics les plus stables et performants du pays. Ces résultats reposent sur la croissance soutenue des activités de soutage, de transbordement et du trafic conteneurisé, mais aussi sur des efforts internes pour améliorer la productivité et rationaliser les coûts opérationnels.

Dans son message, le président du conseil d'administration, Maurice Allet, salue «une année de croissance et de consolidation», tout en avertissant que ces résultats, bien que remarquables, doivent être considérés dans un contexte mondial exceptionnel. «L'instabilité dans la mer Rouge a conduit de nombreuses lignes maritimes à contourner le canal de Suez et à passer par le cap de Bonne-Espérance. Ce changement a provoqué une augmentation du trafic via Port-Louis, offrant un regain d'activité à notre industrie du soutage et au transbordement», explique-t-il.

Le volume total de marchandises traitées a atteint 8,564 millions de tonnes, en hausse de 13,8 % par rapport à l'année précédente, tandis que le trafic conteneurisé s'est établi à 680 538 Twenty foot equivalent units (TEU), soit une progression de 12,9 %. Le port a enregistré 3 517 escales de navires, dont 47 paquebots de croisière, un chiffre en nette augmentation.

«L'inauguration du nouveau Port-Louis Cruise Terminal, pouvant accueillir jusqu'à 4 000 passagers, illustre la volonté de la MPA de moderniser ses infrastructures et de diversifier ses activités», ajoutet-il. Le président appelle toutefois à une gestion prudente. «Nous devons éviter toute complaisance. Les conditions favorables que nous connaissons aujourd'hui ne sont peut-être pas durables. C'est pourquoi nous devons renforcer nos systèmes internes, nos ressources humaines et nos capacités techniques», avertit-il.

Le rapport financier de la MPA révèle une évolution significative des sources de revenus. La hausse du trafic maritime a directement stimulé les recettes tirées du soutage et des redevances portuaires. Le volume de carburant livré aux navires est passé de 426 504 tonnes en 2022-2023 à 734 856 tonnes en 2023-2024, soit une augmentation spectaculaire de 72,3 %. Cette croissance a eu un effet direct sur les revenus du port et sur les marges d'exploitation.

La directrice générale adjointe, Aruna Devi Bunwaree-Ramsaha, met en avant les progrès réalisés dans la digitalisation et l'efficience opérationnelle. «L'introduction d'un système numérique de clearance des navires a permis de simplifier les formalités et de réduire considérablement les délais administratifs. Nous avons aussi renforcé les mesures de sécurité et la coordination entre les services», explique-t-elle.

Elle souligne que les performances de 2023-2024 ne se limitent pas à la croissance quantitative, mais traduisent aussi un saut qualitatif dans la gestion portuaire. «Nous avons dépassé le pic pré-COVID de 2018-2019, ce qui prouve la résilience du port et la pertinence de nos stratégies», dit-elle, rappelant que le trafic de marchandises de 8,56 millions de tonnes dépasse désormais celui de la période pré-pandémique.

Aruna Devi Bunwaree-Ramsaha évoque également la mise à jour du Port Master Plan, feuille de route stratégique destinée à guider les investissements futurs et à planifier l'utilisation des terrains portuaires à long terme. «Ce plan est essentiel pour anticiper les besoins de demain, renforcer la compétitivité régionale et préparer la transition vers un port plus vert et plus intelligent», insiste-t-elle.

Sur le volet financier, elle note que la solidité des actifs de la MPA constitue un levier important pour de nouveaux projets d'infrastructure. «Notre situation financière saine nous permet d'investir dans la modernisation sans compromettre la stabilité budgétaire. Nous avançons avec prudence mais avec ambition», déclare-t-elle.