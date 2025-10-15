Ile Maurice: Un homme de 32 ans succombe à ses blessures

L'accident survenu le 3 octobre dernier à Balisson a coûté la vie à Avinash Kalkaprosand, plus connu sous le nom de Salman. Âgé de 32 ans et habitant à Cité Joachim, Forest-Side, le jeune homme avait été grièvement blessé dans une collision entre sa motocyclette et un camion le long de la route principale, à proximité de la caserne des pompiers de Balisson.

Les proches de la victime, très affectés par cette disparition soudaine, décrivent Salman comme un homme calme et passionné de moto. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de l'accident. Le chauffeur du camion, un maçon de 66 ans résidant à Union-Park, a été interpellé et traduit en cour sous l'accusation d'homicide involontaire. Il a été relâché sous caution.

Selon les informations recueillies, l'accident s'est produit aux alentours de 10 h 05. Gravement blessé, Salman a été rapidement pris en charge par les secouristes du SAMU et transporté d'urgence à l'hôpital Jawaharlal Nehru de Rose-Belle, où il a été admis en unité de soins intensifs. Malgré les efforts du personnel médical, il a succombé à ses blessures le lundi 13 octobre vers 10 h 10.

L'autopsie, pratiquée le même jour par le Dr Prem Chamane, Principal Police Medical Officer, a attribué la cause du décès à une hémorragie pulmonaire. Le corps a ensuite été remis à la famille pour les funérailles, qui se sont déroulées le mardi à Cité Joachim, Forest-Side, dans une grande émotion.