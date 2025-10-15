Ile Maurice: Examens du HSC - De la triche pour les temps additionnels

C'est un sujet qui alimente bien des discussions dans les salles de classe et dans les couloirs des collèges : cette année, plusieurs enseignants et élèves affirment avoir constaté des «anomalies» dans l'octroi de temps supplémentaire à certains candidats du Higher School Certificate (HSC). Si ce dispositif vise à garantir l'équité pour les élèves en situation de handicap, certains y voient désormais une faille exploitée pour obtenir un avantage en salle d'examens.

«Il y a quelques élèves qui ont bénéficié de temps supplémentaire pour leurs papiers d'examens», confie un enseignant exerçant dans un établissement public. Jusque-là, rien d'anormal : cette disposition existe depuis des années pour les élèves malvoyants, dyslexiques ou ayant subi un accident ; par exemple un bras cassé. «Il faut avoir une raison valide et genuine, et à ce moment, plus de temps est attribué à l'élève», explique-t-il.

Mais cette année, le ton est plus inquiétant. Des témoignages venus de plusieurs institutions - du Collège Royal à Maurice Curé en passant par le G.M.D. Atchia State College - font état d'élèves bénéficiant d'un temps supplémentaire, alors qu'ils ne présenteraient aucun handicap visible. «Certains tentent de gagner 15 à 30 minutes de plus», affirme un enseignant. «Pour ceux qui travaillent dur dans l'espoir de décrocher une bourse de lauréat, cette situation crée un sentiment d'injustice», poursuit-il.

Selon des sources au sein du corps enseignant, certains élèves auraient produit des certificats médicaux attestant d'un problème physique justifiant un délai additionnel. Mais la procédure soulève des interrogations.

«Normalement, seul un médecin du service public peut délivrer ce genre d'attestation, justement pour éviter les abus. Mais il arrive que, par le biais de connexions, certains obtiennent plus facilement un document de complaisance», avance un enseignant.

Celui-ci précise, toutefois, que les vrais cas de besoin ne sont pas remis en question : «J'ai déjà servi comme aide pour un élève malvoyant, et là, le temps supplémentaire était tout à fait légitime. Mais cette année, il y en a trop.» Il ajoute que l'allocation de minutes supplémentaires s'applique à toutes les épreuves, pas seulement à une matière spécifique. D'où la nécessité, selon lui, d'un contrôle plus rigoureux pour vérifier la validité de chaque demande.

Le MES rassurant

Face à ces inquiétudes, le Mauritius Examinations Syndicate (MES) assure que la situation est sous contrôle. Un comité spécialisé, l'Access Arrangement Committee, a été mis sur pied pour examiner chaque dossier avec attention. «Tous les candidats qui souhaitent bénéficier de temps supplémentaire doivent soumettre un rapport médical. Ce document est ensuite évalué par des médecins spécialistes, et les cas douteux font l'objet d'une consultation directe avec le candidat», précise un représentant du MES.

L'organisme se veut rassurant: aucun candidat en lice pour une bourse de lauréat ne bénéficierait d'un traitement préférentiel. «Nous veillons à ce que tous les élèves soient sur un pied d'égalité», maintient le MES.

Quant au nombre de demandes reçues cette année, il reste globalement stable. En 2024, 55 candidats avaient sollicité du temps supplémentaire. Pour la session 2025, ce chiffre est passé à environ 60. «Mais toutes les requêtes n'aboutissent pas», précise la même source. Et de préciser : «Le comité rejette les dossiers qui ne remplissent pas les critères stricts fixés par le règlement.»

Les examens du HSC, qui ont débuté en septembre, prendront fin le 13 novembre prochain, avec le papier à choix multiple en chimie, d'une durée d'1 h 15.