Ile Maurice: Le ministre Gungapersad annonce plusieurs mesures favorables

La Journée des enseignants, célébrée le 11 octobre au Sookdeo Bissoondoyal State College à Rose Belle, a accueilli environ 450 personnes.

Cette rencontre a été marquée par une rencontre constructive entre le président de la Federation of Education Union (FEU) et de la Government Secondary School Teachers' Union (GSSTU), Yugeshwur Kisto, et le ministre de l'Éducation et des ressources humaines, Mahend Gungapersad. Plusieurs questions cruciales concernant le bien-être et les conditions de travail des éducateurs ont été abordées, aboutissant à des engagements concrets du ministère.

Parmi les principales avancées, le ministre a accepté de réexaminer le calendrier scolaire afin de réaligner les périodes de congé pour les enseignants du primaire et du secondaire. Dès 2026, les deux cycles bénéficieront d'un congé commun de quatre semaines au deuxième trimestre, une mesure saluée par les syndicats comme un pas vers une meilleure cohérence dans la planification scolaire et familiale.

Autre sujet d'importance : la gestion des congés annuels. Le ministre a approuvé une plus grande souplesse dans l'utilisation des 19 jours de congé annuel, permettant désormais aux éducateurs de les diviser - par exemple 10+9 jours ou 12+7 jours - sans subir de pénalités, ni pour les écoles ni pour le personnel. Cette mesure vise à faciliter l'équilibre entre vie professionnelle et personnelle des enseignants.

Concernant les congés médicaux, le ministre Gungapersad a également reconnu la nécessité de réviser les dispositions existantes, notamment pour le troisième trimestre, afin de garantir que tous les cas médicaux dûment justifiés donnent accès aux droits de congé. Cette approche plus humaine et flexible est perçue comme une avancée majeure dans la reconnaissance du bien-être des enseignants.

Enfin, la GSSTU et la FEU se félicitent de l'ouverture du ministre à étendre la célébration de la Journée des enseignants à toute la communauté éducative, incluant le personnel de soutien et administratif. Une démarche symbolique mais essentielle pour valoriser l'ensemble des acteurs qui participent à la mission éducative nationale.

Pour Yugeshwur Kisto, ces engagements marquent «un tournant décisif dans la défense des droits, de la dignité et du bien-être des enseignants». Les syndicats affirment leur volonté de poursuivre le dialogue constructif avec le ministère afin que ces accords se traduisent rapidement par des actions concrètes et des améliorations durables au sein du système éducatif mauricien.