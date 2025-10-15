Ile Maurice: Saisie de 4,3 kilos d'héroïne, deux étrangers arrêtés

Une nouvelle opération réussie des services antidrogue a permis de mettre la main sur une importante cargaison de drogue à l'aéroport international sir Seewoosagur Ramgoolam (SSR), le vendredi 10 octobre. Deux passagers en provenance de Kuala Lumpur, Malaisie, ont été interpellés après la découverte de plusieurs sachets contenant une substance interdite soupçonnée d'être de l'héroïne soigneusement dissimulée dans une valise. La valeur de la drogue est estimée à Rs 64,8 millions.

Selon les informations disponibles, les agents de la Customs Anti-Narcotics Section étaient en mission de surveillance à l'arrivée du vol MK 647 en provenance de la Malaisie lorsqu'ils ont intercepté Obayadhulla Zakkariya, âgé de 55 ans et originaire de Tamil Nadu, en Inde. Ce dernier, qui travaille comme vendeur, transportait une valise suspecte. Lors d'un contrôle approfondi, les officiers ont découvert quatre sachets plastiques transparents de forme rectangulaire soigneusement dissimulés dans la doublure du bagage. Les analyses préliminaires ont confirmé qu'il s'agit de drogue dangereuse, pour un poids total de 4,32 kilogrammes.

Les enquêteurs ont ensuite porté leur attention sur un second passager, Ayulekhan Mohamed Khan, également de nationalité indienne, de Chennai, âgé de 58 ans et qui voyageait sur le même vol. Cet homme, qui exerce comme vendeur de vêtements, semblait surveiller discrètement les mouvements du premier suspect dans le hall d'arrivée. Il a lui aussi été arrêté pour complicité présumée. Les deux hommes ont été placés en détention par la police de l'aéroport sur ordre du surintendant de police Ghoora. Ils ont accepté de participer à une opération de livraison contrôlée afin de remonter jusqu'à leurs contacts locaux. L'opération s'est déroulée du 10 au 12 octobre, mais aucun complice n'a pu être identifié, la communication avec le contact prévu n'ayant pas pu être établie.

L'enquête, menée par la Dangerous Drugs Squad, vise désormais à déterminer la provenance exacte de la drogue et à identifier le réseau international derrière cette tentative d'importation. Selon une source proche du dossier, la Malaisie et l'Inde figurent parmi les principaux points de transit utilisés par des trafiquants cherchant à acheminer des substances illicites vers Maurice.