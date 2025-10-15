Cameroun: Présidentielle au pays - Trois jours après le scrutin, une attente sous tension

Le Cameroun est toujours dans l'attente des résultats officiels, trois jours après la présidentielle de dimanche 12 octobre à laquelle Paul Biya brigue un huitième mandat. Une attente sous tension, marquée par un face-à-face entre le candidat Issa Tchiroma Bakary et l'administration.

« Ambiance tendue » à Garoua, titre ce matin le quotidien Le Jour. Cette grande ville du nord du Cameroun, située à plus de 1 000 km de Yaoundé, est le fief d'Issa Tchiroma Bakary. La vidéo diffusée mardi par le candidat a suscité une salve de réactions. Une « tchiromaphobie », écrit le journal Le Messager.

« À fond sur la pédale », pour reprendre l'expression de Mutations, dans cette vidéo, le candidat parle d'une victoire « qui dépasse sa personne » et appelle les autorités « à respecter le choix du peuple ». Il enjoint le « régime en place » à « faire preuve de grandeur » et promet un rapport détaillé sur le scrutin, tout en affirmant attendre « un coup de fil de félicitations ».

« Il a franchi la ligne rouge »

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une réaction qui ne s'est pas fait attendre. « Il a franchi la ligne rouge » titre ce matin Cameroon Tribune. Le journal gouvernemental reprend la mise en garde du ministre de l'Administration territoriale qui promet « rigueur et fermeté ». La réaction du parti présidentiel, le RDPC, rappelle que seul le Conseil constitutionnel proclame les résultats selon les textes.

Des appels à « une grande retenue » ont été lancés par le chef de la mission d'observation de la CEEAC, ainsi que par celui de l'Union africaine, qui ont insisté sur « le respect du cadre constitutionnel ».

Sur le plan formel, les rapports des commissions départementales doivent être transmis avant ce soir à la Commission nationale de recensement des votes. Celle-ci déposera ensuite son rapport au Conseil constitutionnel, qui videra le contentieux électoral.

Les partis politiques ont jusqu'à ce soir, mercredi 15 octobre, pour déposer leurs recours. Ce n'est qu'après cette étape que les résultats officiels seront proclamés.