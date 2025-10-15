Cote d'Ivoire: Quand le salon mondial des technologies et de l'IA s'exporte dans le monde

45 ans après sa création à Dubaï, le Gitex est devenu la référence au niveau mondial au niveau des salons consacrés aux technologies et à l'A. Fort de ce succès, l'organisation s'étend désormais à plusieurs continents du monde.

Au niveau de l'Afrique, le Maroc organise depuis trois ans cet événement dénommé Gitex Africa.

Le Nigeria en Afrique Subsaharienne a inauguré son Gitex en 2025 au Nigeria.

L'Europe a aussi franchi le pas avec la première édition du GITEX européen, organisée à Berlin en Allemagne du 21 au 23 mai 2025.

Ce mardi 14 octobre, trois nouveaux pays ont officialisé l'organisation prochaine de leur propre GITEX : la Turquie, le Brésil et l'Inde.

Le GITEX AI Türkiye se tiendra à Istanbul du 9 au 10 septembre 2026.

Il réunira les principaux acteurs technologiques mondiaux, les startups émergentes et les décideurs d'Eurasie.

En ce qui concerne l'Amérique latine, le Brésil accueillera en 2026 le Gitex AI Latam, prévu du 16 au 17 mars 2027 à São Paulo.

L'Inde d'accueillir le Gitex AI India à Bengaluru, dans l'État du Karnataka en avril 2027. Avec une industrie numérique estimée à 350 milliards de dollars américains d'ici 2026 et représentant 10 % du PIB national, l'Inde se positionne comme une puissance motrice dans la nouvelle vague mondiale de transformation technologique et économique.