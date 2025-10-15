Cote d'Ivoire: Investissement en ligne - Le Groupe NSIA dément toute implication dans un prétendu projet

Le Groupe NSIA met en garde contre des communications frauduleuses circulant sur les réseaux sociaux attribuant faussement à son président, Jean Kacou Diagou, le lancement d'un projet d'investissement en ligne promettant des gains rapides.

Dans un communiqué officiel de démenti, le Groupe informe le public, ses partenaires et l'ensemble de ses parties prenantes qu'aucun projet de ce type n'a été initié ni par son président, Jean Kacou Diagou, ni par le Groupe lui-même.

Les messages en circulation promettent, à tort, des « bénéfices rapides » et un revenu minimum hebdomadaire de 910 000 F CFA pour un apport initial de 140 000 F CFA, des allégations que le groupe qualifie de fausses, mensongères et diffamatoires.

Le communiqué souligne avec fermeté que le Groupe n'est associé à aucune plateforme d'investissement en ligne garantissant des gains financiers, et qu'il n'a lancé aucun produit ou service d'investissement de cette nature.

Face à cette tentative d'escroquerie numérique, le Groupe invite les internautes à la plus grande prudence et leur recommande de ne divulguer aucune information personnelle ou financière en réponse à ces sollicitations.