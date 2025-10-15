Cote d'Ivoire: Avant le premier vol d'Air CI vers la France - L'aéroport international Félix Houphouët-Boigny fait peau neuve

Le ministre ivoirien des Transports, Amadou Koné, s'est rendu le mardi 14 octobre 2025 à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan (Aeria). Amadou Koné y était pour imprégner des nouvelles dispositions mises en place et des réaménagement opérés, avant le premier vol commercial de la compagnie nationale, Air Côte d'Ivoire, sur la ligne Abidjan-Paris-Abidjan, avec son tout nouvel Airbus A330 Néo.

Il a visité successivement les parkings autos de la « First d'Aci », situés sur le parking voyageur extérieur, ainsi que le local Emballage, désormais installé à l'extérieur pour décongestionner le hall départ. À l'intérieur, il a passé en revue le hall départ, doté d'un nouveau dispositif sécuritaire comprenant cinq boxes de contrôle passeports, contre trois auparavant.

La salle d'enregistrement, la zone Paf (Police aux frontières) et la Pif (Pôle d'inspection filtrage ou fouille corporelle) ont été oubliés. Ils ont aussi été rénovés. Quant au salon Business, lui aussi, a fait peau neuve. Celui-ci comprend dorénavant un espace Vip, un espace fumeur et un autre dédié au culte.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le ministre s'est ensuite rendu dans le hall d'embarquement, porte 9, où il a pu observer la mise en place d'un espace de jeux pour enfants. Puis les halls de livraison des bagages où le premier responsable des transports a pu constater les conditions de traitement des effets des passagers. Il a été rassuré par les responsables d'Aeria et leurs partenaires opérationnels sur l'amélioration du délai de livraison.

Toutefois, Amadou Koné a insisté sur la nécessité d'une meilleure communication avec les passagers : « Aucun passager ne doit attendre plus d'une heure pour récupérer son bagage. Il doit également être informé régulièrement de l'évolution du traitement de son bagage pour être rassuré et patienter ».

Le ministre a pu voir les réhabilitations effectuées, notamment aux halls arrivée et départ autrefois encombrés par les opérateurs mobiles et divers commerces. L'aéroport Félix Houphouët-Boigny offre un hall départ et arrivée plus moderne, plus spacieux et plus fluide.

Il est bon d'indiquer qu'Amadou Koné était accompagné de du président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et d'Aeria, le Général Abdoulaye Coulibaly, du directeur général du transport aérien, Djibril Hamed Coulibaly, ainsi que des responsables des structures, opérant sur la plateforme aéroportuaire.