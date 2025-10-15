Cote d'Ivoire: Les opérateurs économiques instruits sur le Système de récépissés d'entreposage

Le directeur général de l'Arre était à Ferkessédougou pour annoncer la bonne nouvelle aux opérateurs économiques.

Le Système de récépissés d'entreposage (Sre) est un mécanisme innovant dont les objectifs sont d'améliorer les revenus des producteurs, de garantir la qualité et la disponibilité des produits, de faciliter le financement des transformateurs, ainsi que de sécuriser et d'assurer une meilleure transparence dans les financements octroyés par les banques et autres établissements financiers.

C'est ce dispositif que le Professeur Justin Koffi N'Goran, directeur général de l'Autorité de régulation du système de récépissés d'entreposage (Arre), et ses collaborateurs sont allés présenter, le mardi 7 octobre 2025, au centre polyvalent de la mairie de Ferkessédougou, aux opérateurs économiques de la région du Tchologo, lors d'une campagne d'information et de sensibilisation, en présence de Jean-Pierre Sory, préfet de la région du Tchologo et préfet du département de Ferké.

Face à la presse, le directeur de l'Arre a indiqué qu'il est venu donner la bonne nouvelle aux producteurs du Tchologo et à tous les acteurs de la chaîne de valeur agro-industrielle -- acheteurs, négociants, transformateurs et exportateurs -- que le président de la République, Alassane Ouattara, a mis à leur disposition cet outil novateur qu'est le Sre.

« Avec le Sre, nous informons nos parents du Tchologo que désormais, des titres seront émis sur leurs produits agricoles, lesquels seront stockés dans des magasins certifiés que nous appelons entrepôts », a-t-il expliqué.

Dans ses explications, le Professeur Justin Koffi N'Goran a précisé qu'une fois ce système mis en place, les producteurs auront la garantie que leurs produits sont stockés dans des lieux sûrs, favorisant ainsi une meilleure conservation.

« Une fois que les producteurs déposent leurs produits dans nos entrepôts agréés, il leur est délivré un titre qui leur permet, grâce à ce document, de vendre leurs produits aux acheteurs potentiels et au meilleur prix », a-t-il assuré.

Parmi les autres avantages, le Sre permettra de réduire les pertes post-récoltes, d'accroître les revenus des producteurs, de stimuler la production agricole et d'assurer le paiement des produits aux prix fixés par le gouvernement.

Au regard de ces nombreux atouts, le directeur général de l'Arre a invité tous les détenteurs d'entrepôts et de magasins de la région à les soumettre à l'appréciation de ses équipes techniques.

« À défaut, il est prévu, grâce au concours d'un partenaire chinois, la construction par le gouvernement de six entrepôts dans le Tchologo, pour une capacité totale de 120 000 tonnes. En outre, un entrepôt supplémentaire, d'une capacité de 10 000 tonnes, sera réalisé avec l'appui du Conseil régional et de la Banque africaine de développement (Bad). Ce qui portera la capacité globale de stockage de la région à 130 000 tonnes », s'est-il réjoui.

Il a assuré que les quelque 200 000 tonnes de produits issues des champs du Tchologo pourront ainsi être stockées dans ces infrastructures modernes.

Pour sa part, Jean-Pierre Sory s'est dit admiratif de cette initiative présidentielle portée avec rigueur par le directeur général de l'Arre. Il a, à son tour, invité les producteurs et autres acteurs de la chaîne de valeur à s'approprier le Sre pour bénéficier de ses nombreux avantages.