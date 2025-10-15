Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Le candidat non retenu Jean François Kouassi révèle son choix

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Candidat non retenu par le Conseil constitutionnel à la présidentielle de 2025 en Côte d'Ivoire, Jean François Kouassi a révélé son choix lors de sa visite dans les locaux de Fraternité Matin, le mardi 14 octobre 2025.

Parmi les candidats retenus, à savoir Don Mello, Alassane Ouattara, Jean-Louis Billon, Henriette Lagou et Simone Gbagbo, celui qui se présentait comme le candidat des jeunes n'est pas passé par quatre chemins pour indiquer son choix.

« J'ai un candidat que je soutiens. Mon candidat, c'est la paix », a-t-il déclaré en souriant.

C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il s'est engagé dans une caravane de la paix pour une élection apaisée.

Notons, par ailleurs, qu'il a sillonné la ville de Bouaké, symbole de la rébellion.

