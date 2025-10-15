Cote d'Ivoire: Production audiovisuelle - Les séries « 220 Logements » et « Les Nounous » de retour sur le petit écran

Après le succès retentissant de sa première saison de 52 épisodes de 26 minutes, la série télévisée « 220 Logements » est de retour sur le petit écran avec une deuxième saison, diffusée depuis le 7 octobre 2025, portant ainsi le total à 104 épisodes.

L'annonce officielle a été faite lors de la rentrée solennelle de la chaîne A+ Ivoire, qui s'est tenue le 10 octobre 2025, au Green Bureau, siège du groupe Canal+, situé à Abidjan-Cocody. « 220 Logements » plonge les téléspectateurs dans l'ambiance des années 1990, au cœur du quartier populaire d'Adjamé.

Réalisée par le talentueux Alex Ogou, cette série est une idée originale de Chantal Djédjé, mise en scène par Souleymane Sow et Consty Peusty, et coproduite par Plan A.

Parmi les nouveautés de la rentrée télévisuelle figure également la saison 2 de « Les Nounous », un programme de 50 épisodes de 26 minutes, très apprécié du public ivoirien, réalisé par Franck Vléi, et qui sera diffusé à partir du 3 novembre 2025. Ce dernier est également connu pour être à l'origine de la série à succès « Les Coups de la vie ».

D'autres émissions phares de la chaîne poursuivent également leur diffusion, notamment : « On se dit les Gbê » de Brice Guigré, « C'est Djinzin » de Nel Jamila, « Dimanche Garba » animé par Joël et Decothey, ainsi que « Viens chez moi » de Christy Legend.

« Nous avons à cœur de toujours trouver des histoires puissantes, portées par des personnages authentiques, ancrés dans le quotidien des Ivoiriens. C'est cela notre Adn. C'est ce qui permet à A+ Ivoire de conserver sa position de leader dans les classements d'audience de la Haute autorité de la communication audiovisuelle », a affirmé Michel Mutombo-Cartier, directeur général de A+ Ivoire.

Lancée en janvier 2019, A+ Ivoire est une chaîne 100 % ivoirienne, entièrement dédiée au divertissement et aux séries locales. Elle fait partie du groupe Canal+ et s'appuie sur un réseau dynamique de producteurs, de réalisateurs et d'animateurs ivoiriens.