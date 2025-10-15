Cote d'Ivoire: Slimane Benaïssa - « On ne fait pas penser une langue, c'est une langue qui nous fait penser »

15 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par serges n'guessant

En ouverture du colloque, le commissaire général du festival, Slimane Benaïssa, a livré une réflexion profonde sur la place des langues maternelles dans la création théâtrale africaine.

Festival international du Théâtre de Béjaïa: Le théâtre ivoirien, d'hier à aujourd'hui

Fidèle à la tradition du Fitb qui associe toujours réflexion et scène, Benaïssa a rappelé que le théâtre africain ne peut se construire qu'en s'appuyant sur les langues du peuple, ces langues « nées dans la rue, forgées par la vie ». Fort de soixante années de parcours artistique, il a témoigné de sa propre quête d'un théâtre algérien authentique, enraciné dans l'oralité.

« Très tôt, j'ai compris que ma langue maternelle s'imposait à moi », a-t-il confié, expliquant avoir choisi l'arabe dialectal comme langue d'expression scénique, parce qu'il reflète la diversité historique et culturelle de l'Algérie.

Pour lui, la langue populaire n'est pas un obstacle à la modernité, mais un levier de créativité et d'émancipation. « On ne fait pas penser une langue, c'est une langue qui nous fait penser », a-t-il lancé, rappelant combien chaque dramaturge doit pousser la langue dans ses limites naturelles pour qu'elle puisse traduire les réalités de son temps. Dans un passage émouvant, Benaïssa a évoqué la difficulté d'écrire entre plusieurs langues -- l'arabe dialectal, le berbère et le français --, un métissage qu'il vit comme une richesse mais aussi une tension :

« Quelle que soit la langue que j'utilise, je traduis. Et en traduisant, je trahis. »

En conclusion, il a déploré que beaucoup de langues populaires restent marginalisées, alors qu'elles constituent la mémoire vivante des peuples. « Les langues écrites nous sont utiles, certes, mais nos langues maternelles, elles, nous déterminent. Elles sont l'espace de cette mémoire qu'on oublie et qui continue de nous transformer malgré nous. »

Avec cette communication d'une rare intensité, Slimane Benaïssa a donné le ton d'un colloque placé sous le signe de la diversité linguistique et de la réhabilitation des voix populaires africaines.

