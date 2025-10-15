Ile Maurice: Le CEB appelle à réduire la consommation d'électricité ce mercredi soir

15 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Entre 18h et 21h, la Central Electricity Board (CEB) lance une alerte rouge et invite la population mauricienne à adopter des gestes simples pour éviter une surcharge du réseau électrique. Cette mesure vise à garantir la stabilité de l'approvisionnement en électricité durant les heures de pointe.

La Central Electricity Board (CEB) a émis un communiqué ce mercredi annonçant une « situation critique » de la demande énergétique pour la soirée. L'organisme appelle les consommateurs à faire preuve de responsabilité et de solidarité énergétique entre 18h et 21h.

Parmi les gestes recommandés :

  • Éteindre les lumières et appareils électriques inutilisés,
  • Régler les climatiseurs à 26°C ou les éteindre pendant la période d'alerte,
  • Reporter l'utilisation du lave-vaisselle, de la machine à laver et du sèche-linge après 21h ou tôt le matin,
  • Éviter de recharger les véhicules électriques ou tout autre appareil énergivore durant ces trois heures critiques.

Selon la CEB, ces actions, bien que simples, peuvent prévenir les coupures et préserver la stabilité du réseau national. L'entreprise, en collaboration avec l'Energy Efficiency Management Office (EEMO), rappelle que chaque geste compte pour alléger la pression sur le système électrique du pays.

