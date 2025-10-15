Ile Maurice: Maurice mise sur l'énergie marine

Le ministère de l'Agro-industrie, de la sécurité alimentaire, de l'économie bleue et de la pêche a lancé ce matin les dialogues pré-consultatifs à The Docks, à Port-Louis.

Ces rencontres, qui se tiennent du 7 au 18 octobre, préparent les Assises de l'océan 2025. Elles rassemblent le secteur privé, des partenaires internationaux et des acteurs publics autour d'un objectif commun: bâtir une économie bleue durable pour l'île.

La cérémonie d'ouverture, placée sous le thème «Changement climatique, biodiversité et conservation», a vu le ministre Arvin Boolell, accompagné du junior ministre Fabrice David, insister sur l'importance d'une économie bleue inclusive. Face aux effets du changement climatique, Arvin Boolell a souligné que la protection de la mer est une priorité nationale et a appelé à une meilleure coordination entre tous les acteurs, ainsi qu'à une adaptation des lois pour que les ressources marines profitent à tous les Mauriciens.

Pour sa part, Fabrice David a présenté les Assises comme un espace de dialogue entre les différents acteurs du pays, visant à favoriser une économie régénératrice qui restaure les écosystèmes tout en soutenant la croissance économique. Il a également salué la contribution des pêcheurs, gardiens du savoir-faire maritime, affirmant que cette initiative crée un pont entre les générations et prépare un avenir durable pour les communautés côtières.

Cette semaine, les discussions se sont poursuivies à The Docks 2, à Port-Louis, autour du thème «L'énergie marine renouvelable». Les représentants de la Central Electricity Board (CEB) et de la Mauritius Renewable Energy Agency (MARENA) ont ouvert la journée, suivis des interventions du Dr Elahee (MARENA) et de M. Pugo (CEB). Les débats ont porté sur les politiques énergétiques, la planification stratégique, la faisabilité technique et les impacts environnementaux. Des experts ont également abordé le financement des projets d'énergie bleue avec l'appui de la Banque mondiale et d'autres partenaires. Le Dr Elahee (MARENA) lors de sa présentation sur le développement des énergies marines renouvelables

Le gouvernement vise à produire 60 % de l'électricité du pays à partir d'énergies renouvelables d'ici 2035. Les intervenants ont souligné l'importance de démocratiser le secteur, de créer des emplois verts et bleus, et d'intégrer les petites et moyennes entreprises locales dans les grands projets. Un représentant de l'African Guarantee Fund a rappelé que la transition énergétique n'est pas un choix, mais une nécessité pour Maurice. L'institution soutient l'accès au financement pour les entreprises engagées dans l'économie bleue.

Dans les prochains jours, une activité sur site permettra de présenter concrètement les initiatives liées à l'énergie marine renouvelable.