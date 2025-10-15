Ile Maurice: Quand les Mauriciens réinventent leurs habitudes de consommation

En moins de deux décennies, Maurice a vu émerger un phénomène qui dépasse largement l'évolution du commerce de détail : une véritable culture du mall, symbole d'un changement profond dans les comportements d'achat et les modes de vie.

L'étude réalisée par Swan Securities sur Ascencia Limited, un des leaders de la gestion de centres commerciaux, met en lumière ce basculement. Derrière les chiffres de valorisation et les projections financières se cache une histoire plus large : celle de l'adaptation d'une société à de nouveaux espaces de consommation, de loisirs et de socialisation.

Jusqu'au début des années 2000, le commerce mauricien reposait en grande partie sur une économie informelle faite de bazars, petites boutiques familiales et marchés à ciel ouvert. Ces lieux faisaient partie intégrante de la culture locale, alliant proximité et convivialité. Mais l'arrivée des premiers centres commerciaux structurés a enclenché une mutation profonde. L'ouverture de Bagatelle Mall en 2011 a constitué un tournant. Pour la première fois, le consommateur mauricien disposait d'un espace centralisé offrant à la fois des enseignes locales et internationales, un large choix de restauration, des services diversifiés et un environnement climatisé, sécurisé et moderne.

Comme le souligne le rapport de Swan, cette transformation s'est accompagnée d'un transfert progressif de la consommation informelle vers le formel, au point de créer ce que les analystes appellent désormais la mall culture. Cette évolution n'est pas seulement commerciale : elle est sociologique. L'étude met en évidence une tendance nette à la recherche d'expériences intégrées.

Le mall n'est plus seulement un lieu d'achat ; il est devenu un lieu de vie. Consommer autrement est devenu la norme, à travers l'essor des fast-foods, des cafés, des restaurants gastronomiques et des enseignes spécialisées en alimentation haut de gamme qui illustrent une volonté croissante de consommer dans des cadres alliant qualité, rapidité et statut social. Les importations de produits comme le café non torréfié, les eaux minérales premium ou même le caviar témoignent de ce raffinement des goûts.

Parallèlement, les centres commerciaux se sont imposés comme des lieux de socialisation et de divertissement. Cinémas, salles de jeux, expositions et événements culturels attirent un public en quête de loisirs accessibles. Le consommateur ne vient plus seulement acheter, mais passer du temps, parfois toute une journée. La présence croissante de marques internationales de mode et de luxe répond aussi à un désir d'appartenance à une culture mondialisée. Rechercher un polo Lacoste ou un parfum Hugo Boss, c'est désormais affirmer une identité et afficher une réussite sociale.

Les chiffres fournis par Swan sont révélateurs de cette transformation. Le réseau de sept malls d'Ascencia attire en moyenne 2,1 millions de visiteurs par mois. La croissance de la fréquentation, après une normalisation post-Covid, s'établit autour de 4,5 % par an, confirmant la place des malls dans le quotidien des ménages. Plus significatif encore, le panier moyen par visiteur progresse plus vite que la fréquentation, avec une hausse de 4 % par an sur huit ans. Autrement dit, les Mauriciens ne se contentent pas de venir flâner : ils dépensent davantage, preuve que le mall est devenu une destination de consommation à part entière.

Plaines-Wilhems: densité par habitant plus élevée

Cette dynamique n'est pas homogène sur tout le territoire. La répartition de l'offre de surfaces commerciales dépend fortement de la géographie démographique et économique. La région des Plaines-Wilhems, coeur urbain du pays, concentre 30 % de la population et la moitié de la surface totale de vente formelle. C'est là que la densité de surfaces commerciales par habitant est la plus élevée, supérieure à celle de marchés comme Singapour ou l'Afrique du Sud. Mais cette saturation guette et limite les perspectives de croissance.

C'est pourquoi Ascencia mise désormais sur l'Est de l'île, encore sous-équipé, avec les projets du Mall de Flacq et du Mall de Bel-Air. Ici, les comportements d'achat sont appelés à se transformer au même rythme que l'urbanisation et le développement d'infrastructures, notamment grâce au projet de l'autoroute M4. Les malls deviennent ainsi des leviers de rééquilibrage territorial, accompagnant l'émergence de nouveaux pôles résidentiels et économiques, selon le rapport.

La mall culture est aussi le produit d'une société plus mobile. La hausse du parc automobile, couplée aux investissements routiers, facilite l'accès aux grands centres commerciaux. Cette accessibilité élargit leur zone de chalandise : un habitant du Sud peut aller à Bagatelle ou Phoenix en moins d'une heure ; et inversement, les habitants du plateau central pourront demain envisager Flacq comme une alternative crédible. Cette mobilité renforce le rôle du centre commercial comme carrefour social et économique.

Fait marquant de l'étude, Ascencia intègre désormais la durabilité dans son modèle de développement, répondant à une demande croissante de consommateurs sensibles aux enjeux environnementaux. Production solaire, gestion des déchets et recyclage de l'eau sont autant d'initiatives qui renforcent l'attractivité de ses espaces tout en réduisant les coûts opérationnels. Le consommateur qui fréquente ces malls n'y voit pas seulement un lieu de consommation, mais un espace moderne aligné avec des valeurs de responsabilité et de respect de l'environnement.

Si l'essor de la mall culture est indéniable, il n'est pas exempt de risques. La saturation de certains marchés, comme dans les Plaines-Wilhems, pourrait limiter les marges de progression, tandis que la multiplication des enseignes similaires renforce la concurrence. Un ralentissement économique ou une érosion du pouvoir d'achat pourrait aussi freiner la consommation essentielle pour les enseignes non alimentaires.

Le rapport rappelle également la montée en puissance de la concurrence, notamment avec l'arrivée du Tribeca Mall, situé à moins de trois kilomètres de Bagatelle. Pourtant, contrairement aux craintes initiales, les grandes marques n'ont pas quitté Bagatelle pour Tribeca mais choisi de s'implanter dans les deux, signe que le marché mauricien est encore capable d'absorber plusieurs offres de qualité.

Au-delà des chiffres, ce que révèle cette étude, c'est que le mall s'impose comme un nouveau marqueur culturel mauricien. Là où le bazar incarne la convivialité traditionnelle, le mall symbolise désormais la modernité, l'urbanité et l'ouverture sur le monde. Les deux coexistent, mais le poids croissant du formel dans les habitudes d'achat montre que les Mauriciens cherchent de plus en plus à conjuguer consommation et expérience, achat et loisir, proximité et prestige.