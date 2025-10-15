Cameroun: La contestation électorale s'intensifie face au conseil constitutionnel

15 Octobre 2025
Camer.be (Bruxelles)

La crise électorale au Cameroun prend une nouvelle dimension alors que les partisans d'Issa Tchiroma dénoncent une stratégie délibérée de retardement sous couvert de procédures légales. Selon eux, l'invocation systématique de l'attente de la décision du Conseil Constitutionnel masquerait en réalité des manœuvres beaucoup moins transparentes.

Le temps gagné grâce à ces délais procéduraux serait mis à profit pour accomplir plusieurs actions illégitimes. Les accusations portent sur des pratiques visant à modifier substantiellement la volonté populaire exprimée dans les urnes. Il s'agirait notamment de procéder à un bourrage systématique des urnes, une opération qui deviendrait possible grâce au contrôle exclusif exercé sur le matériel électoral après la clôture du scrutin.

Parallèlement, des falsifications ciblées des procès-verbaux seraient en cours, selon les observateurs proches de l'opposition. Ces documents officiels, qui devraient refléter fidèlement les résultats bureau de vote par bureau de vote, feraient l'objet de modifications substantives dans les coulisses de l'administration électorale. Cette situation créerait un déficit démocratique préoccupant dans un pays où les institutions électorales peinent à convaincre de leur impartialité.

Le processus inclurait également une réduction méthodique des voix obtenues par le candidat de l'opposition, accompagnée d'un ajustement progressif des chiffres en faveur du pouvoir sortant. Ces manipulations supposées transformeraient ainsi progressivement la dynamique du scrutin, inversant artificiellement les tendances qui s'étaient dessinées lors de la journée électorale.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Le conseil constitutionnel camerounais, souvent présenté comme la dernière chance pour un dénouement pacifique de la crise, se trouverait dans une position délicate. Certains analystes politiques redoutent que l'institution ne se contente d'entériner des résultats préalablement trafiqués, conférant ainsi une apparence de légalité à des fraudes massives. Cette perspective soulève des questions fondamentales sur l'indépendance de la justice dans le contexte politique camerounais.

La notion même de transparence électorale est remise en cause par ces révélations. Pour de nombreux observateurs, ce concept serait utilisé comme un écran de fumée destiné à masquer la réalité d'un système verrouillé où les règles du jeu démocratique sont constamment bafouées. Le peuple camerounais, de plus en plus conscient de ces mécanismes, manifesterait une défiance croissante envers des institutions qu'il estime partiales.

Face à cette situation, la mobilisation citoyenne s'amplifie, rejetant avec une fermeté grandissante ce qu'elle perçoit comme une tentative de confiscation de sa souveraineté. Le message est clair : les Camerounais ne seraient plus disposés à accepter des résultats qui ne refléteraient pas leur volonté authentiquement exprimée lors du scrutin présidentiel.

Lire l'article original sur Camer.be.

Tagged:
Copyright © 2025 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.