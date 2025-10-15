Ile Maurice: Bovins, chèvres et moutons - Des tests obligatoires avant l'importation

15 Octobre 2025
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

La fièvre aphteuse, qui se propage en Afrique du Sud depuis mai, conduit à des contrôles renforcés pour l'importation d'animaux vivants. Ainsi, tous les bovins, chèvres et moutons importés doivent désormais passer des tests sanitaires avant leur arrivée.

D'après le ministère de l'Agro-industrie et de la sécurité alimentaire, en lien avec le ministère de l'économie bleue et de la pêche, cette mesure a pour objectif de protéger les élevages locaux. Elle concerne particulièrement les petites exploitations ainsi que la population de cerfs, qui contribue à la biodiversité et à l'économie rurale. Ces précautions suivent les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé animale (OMSA).

Dans le même temps, un cas de pleuropneumonie contagieuse bovine a été signalé chez un cabri à Vallée-Pitot. Cette maladie touche surtout les poumons et les membranes entourant la cavité thoracique des bovins. Identifié le 3 octobre par les services vétérinaires, le troupeau concerné compte 70 cabris, chacun évalué à environ Rs 40 000.

Une source au ministère de l'Agro-industrie assure que le suivi du troupeau est assuré par les services vétérinaires et qu'aucun signe inquiétant n'a été constaté jusqu'ici, malgré les préoccupations de l'éleveur.

