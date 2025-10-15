Ile Maurice: Une piétonne de 76 ans tuée par un panneau solaire qui s'est détaché en pleine tempête

Un accident horrible qui n'aurait jamais dû se produire ». Voilà comment un habitant de Brooklyn, à New York (Etats-Unis) a décrit la mort d'une femme de 76 ans qui marchait sur le trottoir dans le quartier de Coney Island ce dimanche matin. La victime a été heurtée de plein fouet par un panneau solaire qui s'était détaché, rapporte NBC News. Elle a été touchée à la tête.

Elle a été découverte inanimée dans la rue, a indiqué la police le lendemain. La septuagénaire a été conduite à l'hôpital, où son décès a été officiellement prononcé. La victime a perdu la vie alors qu'une tempête traversait le secteur nord-ouest des Etats-Unis, et notamment la ville de New York, générant de violentes bourrasques et des pluies torrentielles.

Une inspection a eu lieu

Des experts du département de la construction de la Mairie de New York ont été dépêchés sur place le lendemain. Ils ont indiqué être intervenus après qu'on leur avait signalé « l'effondrement partiel d'un système de panneaux solaires dans un parking extérieur ». Les spécialistes ont constaté qu'« un panneau solaire mesurant 41" par 87" s'était détaché d'un abri pour voitures métallique ».

Les autorités ont précisé que le panneau solaire s'était envolé avant de heurter la passante qui se trouvait dans une rue adjacente. Cité par CBS News, le fils de la septuagénaire décédée a expliqué que la famille « était dévastée » et « n'arrivait pas à trouver les mots ». Il a confié que les proches de la New Yorkaise « espèrent simplement que ça n'arrivera pas à quelqu'un d'autre ».