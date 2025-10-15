Ile Maurice: Location et achat - Tendances par région et prix médian

Selon les dernières données recueillies par L'Express Property - avec plus de deux millions de sessions enregistrées en un an sur la plateforme - les recherches immobilières des internautes se répartissent globalement entre les maisons (45 %), les appartements (44 %), les townhouses (8 %) et les penthouses (3 %).

Au niveau des localités les plus consultées lors des recherches pour les appartements, Flic-en-Flac arrive en tête (Rs 35 000 de loyer médian mensuel), suivi de Grand-Baie (Rs 45 000) et Quatre-Bornes (Rs 30 000).

Pour les maisons, la tendance montre un marché plus haut de gamme sur les côtes : Tamarin affiche un loyer médian de Rs 130 000 devant Grand-Baie (Rs 85 000), Péreybere (Rs 80 000) et Flic-en-Flac (Rs 80 000). Ces chiffres traduisent une demande forte pour des biens immobiliers, souvent situés à proximité de la plage, dans des complexes sécurisés et à deux pas des centres commerciaux.

Cedric Radami, directeur d'Olaya Properties, nous explique : «Les récents développements - accessibilité routière, centres commerciaux, établissements hospitaliers et autres services essentiels - renforcent l'attrait de ces régions. La proximité de la plage et la qualité de vie séduisent de plus en plus d'acquéreurs, qu'ils soient Mauriciens ou expatriés. La présence de nombreux clubs de sport et centres de bien-être contribue à un cadre apaisant, propice à la déconnexion et au bien-être. Tamarin et Grand-Baie se distinguent désormais comme de véritables business hubs, alliant dynamisme économique et art de vivre. Investir dans ces régions revient donc à miser sur un mode de vie équilibré et sur une valeur sûre à long terme.»

Sur le marché de la vente, les écarts de prix restent marqués par de nombreux facteurs, l'un d'eux étant la taille du bien. Ainsi, selon L'Express Property, le prix médian des appartements affichés s'établit à Rs 9,2 millions pour une chambre, Rs 14,9 millions pour deux chambres, Rs 21 millions pour trois chambres et Rs 24,5 millions pour quatre chambres. En ce qui concerne les ventes immobilières réalisées sur le marché, selon les statistiques de Market Trends, le prix médian des appartements vendus à Flic-en-Flac s'élève à Rs 6 millions tandis qu'à Grand-Baie il s'élève à Rs 4 millions.

Sur le plan géographique, toujours selon les statistiques de Market Trends, 39 % des ventes de maisons ont été enregistrées dans le Nord, suivi du centre avec 36 %. Pour les appartements, la tendance s'inverse légèrement : 36 % des ventes concernent le centre, contre 32 % pour le Nord.