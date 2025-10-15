Ile Maurice: Un colis en provenance de Chine intercepté

Une importante saisie de drogue de synthèse a été effectuée par les autorités douanières à l'aéroport de Plaisance dans un colis transitant par le service DHL. L'opération remonte au 13 mai 2025, à la suite d'un contrôle de routine mené par la Customs Anti-Narcotics Section (CANS). Les agents douaniers ont immédiatement suspecté la nature du contenu, dont la déclaration ne correspondait pas à la réalité.

Le colis provenait de Suzhou, en Chine, et avait été expédié par la société Suzhou Yachuang New Material Technology Co. Selon les documents d'expédition, il était déclaré comme contenant du carbonate de calcium, une substance couramment utilisée dans l'industrie chimique. Toutefois, après vérification et analyses en laboratoire, les autorités ont découvert qu'il s'agissait en réalité de 100 grammes de cathinone synthétique, une drogue psychotrope hautement addictive et strictement interdite à Maurice.

Aucune interpellation

Le colis, arrivé par le vol EK 703 du 12 mai 2025, était destiné à un habitant de Bambous, identifié par les initiales B. C. La valeur marchande de la drogue saisie est estimée à environ Rs 1,5 million. Les agents de la CANS ont aussitôt alerté l'AntiDrug and Smuggling Unit (ADSU), qui a pris le relais pour la mise en place d'une opération de livraison contrôlée visant à piéger les destinataires.

Cependant, aucun individu ne s'est présenté au point de livraison prévu, laissant penser que les trafiquants ont été informés de la surveillance policière. L'opération n'a donc pas permis d'interpellation. L'enquête se poursuit afin d'identifier les véritables commanditaires et de remonter la filière d'importation. Les autorités soulignent que ce type d'envoi illustre les nouvelles méthodes utilisées par les trafiquants pour dissimuler des substances illicites dans des colis commerciaux.