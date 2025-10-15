Ile Maurice: L'«e-Filing» et l'«e-Payment» encore possibles jusqu'à minuit ce mercredi

Il est rappelé aux contribuables qui n'ont pas encore soumis leur déclaration de revenus électronique à la Mauritius Revenue Authority (MRA) que la date limite de dépôt de la déclaration et du paiement de l'impôt est fixée à ce mercredi 15 octobre à minuit.

Le Customer Service Centre et le Cash Office, situés au Ehram Court, à l'angle des rues Mgr Gonin et sir Virgil Naz, Port-Louis, resteront ouverts ce mercredi jusqu'à 20 heures. Les services d'e-Appointment et d'assistance téléphonique seront également accessibles aux mêmes heures. Mais pour l'e-Appointment, le contribuable doit avoir déjà placé un rendez-vous en avance.

Pour rappel, ce service permet aux contribuables de réserver un créneau horaire à leur convenance pour obtenir de l'aide pour le dépôt électronique de leur déclaration de revenus. Un agent de la MRA assurera ensuite le service par appel vidéo WhatsApp à l'heure prévue. Les contribuables peuvent également bénéficier d'une assistance téléphonique en composant le 207 60 00.

Il est à noter que les personnes concernées sont tenues de déposer une déclaration et de payer l'impôt. La MRA souligne que les personnes n'ayant pas encore déposé leur déclaration de revenus doivent le faire sans délai. Tout retard entraînera des pénalités : 5 % de l'impôt dû ou, pour les déclarations électroniques, Rs 2 000 par mois, plafonnées à Rs 20 000. Celles qui ne le font pas dans les délais impartis sont passibles de pénalités et d'intérêts.

À hier, 272 596 déclarations de revenus avaient été déposées, contre 213 700 à la même période l'année dernière, soit une augmentation de 58 8966 formulaires. Depuis août, la MRA a remboursé plus de Rs 688 millions aux contribuables. Il faut aussi préciser que la MRA ne traite plus désormais les soumissions papier. Les personnes qui n'ont pas accès aux outils informatiques sont priées de se rendre en personne au bureau du MRA à Port-Louis pour compléter les procédures. Pour plus d'informations, il est conseillé de visiter le site web de la MRA www.mra.mu ou contacter le service d'assistance de la MRA au 207 6000 pendant les heures ouvrables.