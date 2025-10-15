Nigeria: La société Raenest s'implante aux États-Unis avec des actions et des produits Stablecoin

TLDR

Raenest, une plateforme fintech basée au Nigéria au service des freelances et des entreprises à distance, s'est développée aux États-Unis.

Ce lancement marque une étape décisive dans les efforts déployés par Raenest pour devenir une plateforme financière complète pour la main-d'oeuvre transfrontalière en Afrique.

La nouvelle suite comprend des investissements boursiers mondiaux, un service de conversion de stablecoins pour USDC et USDT, et Raenest Fasstrack, un outil qui se connecte directement aux comptes Upwork pour réduire les délais de paiement.

Raenest, une plateforme fintech basée au Nigéria au service des freelances et des entreprises à distance, s'est étendue aux États-Unis, dévoilant quatre nouveaux produits lors de son événement communautaire annuel, Raenest Exchange. Ce lancement marque une étape décisive dans les efforts déployés par Raenest pour devenir une plateforme financière complète pour la main-d'oeuvre africaine transfrontalière.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

La nouvelle suite comprend des investissements boursiers mondiaux, un service de conversion de stablecoins pour USDC et USDT, et Raenest Fasstrack, un outil qui se connecte directement aux comptes Upwork pour réduire les délais de paiement de plusieurs jours à moins d'une heure. L'expansion permet également aux utilisateurs d'envoyer et de recevoir de l'argent à partir de comptes américains, fermant ce que le PDG Victor Alade a appelé "la boucle de l'argent" - un écosystème unique où les utilisateurs peuvent gagner, déplacer et investir leur argent de manière transparente.

"Raenest relie les deux côtés du voyage financier - le revenu et l'investissement", a déclaré M. Alade. "Notre objectif est de donner aux freelances les mêmes outils financiers sophistiqués que ceux dont bénéficient les employés traditionnels.

La fonction boursière a été la plus applaudie lors de l'événement, les utilisateurs pouvant désormais acheter des actions de sociétés internationales directement à partir de leurs comptes en nairas ou en dollars. Quant au produit stablecoin, il fait le lien entre crypto et fiat, permettant aux freelances payés en actifs numériques de les convertir instantanément pour les dépenser ou les investir.

Plus de 1 500 utilisateurs ont participé à l'événement à Lagos, qui a mêlé le réseautage communautaire à des démonstrations en direct et à des panels d'influenceurs. "En tant qu'entreprise purement en ligne, nous avions besoin de nous connecter physiquement", a déclaré Mme Alade. "C'est désormais un élément essentiel de notre stratégie d'engagement hors ligne. L'événement annuel Raenest Exchange sert également de centre de retour d'information sur les produits, reflétant ainsi les stratégies d'engagement communautaire mises en place par des sociétés fintech nigérianes telles que PiggyVest.

Daba est la première plateforme d'investissement d'Afrique pour les marchés privés et publics. Télécharger ici

Points clés à retenir

L'expansion de Raenest aux États-Unis signale une nouvelle phase de l'économie fintech des freelances en Afrique, où les plateformes évoluent des paiements vers des écosystèmes de création de richesse. En combinant l'investissement en actions, les paiements instantanés et la conversion de crypto-fiat, Raenest se positionne à l'intersection de la finance de l'économie des créateurs et des envois de fonds transfrontaliers. Son approche marketing axée sur la communauté - en utilisant des événements hors ligne pour l'acquisition d'utilisateurs et le retour d'information - reflète les modèles de réussite de PiggyVest et Chipper Cash. Avec plus de 1,5 million d'indépendants africains actifs dans le monde, la "boucle monétaire" de Raenest pourrait l'aider à s'emparer d'un créneau lucratif où convergent la productivité, les paiements et l'investissement.