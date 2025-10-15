Cote d'Ivoire: L'action Uniwax bondit de 306 % en 2025 après des résultats semestriels solides

TLDR

Uniwax Côte d'Ivoire est actuellement l'action la plus performante de la BRVM cette année. Les actions de la société textile ont augmenté de 306% depuis le début de l'année, passant de 410 XOF au début de l'année 2025 à 1 665 XOF au 14 octobre 2025.

La hausse a été constante sur différentes périodes. Au cours des six derniers mois, l'action(BRVM : UNXC) a gagné 332%. La performance sur trois mois montre une augmentation de 197%, tandis que la période de quatre semaines la plus récente a enregistré un gain de 67%. Le prix de l'action a augmenté de 16,8 % au cours de la semaine dernière.

Uniwax devance ainsi ses principaux concurrents dans le secteur des biens de consommation. Unilever Côte d'Ivoire, la deuxième meilleure performance, a augmenté de 186% cette année, tandis que Sitab Côte d'Ivoire a gagné 173%.

Uniwax opère dans le secteur des biens de consommation, plus particulièrement dans le segment des produits personnels. La société est basée à Yopougon-Gare, Abidjan, et fabrique des produits textiles. Avec 20,8 millions d'actions en circulation, la société a aujourd'hui une capitalisation boursière de 34,5 milliards de XOF, ce qui en fait le 37ème titre le plus valorisé de la BRVM.

La société est également devenue l'une des valeurs les plus activement négociées sur la bourse. Au cours des trois derniers mois, Uniwax s'est classée au cinquième rang des valeurs les plus échangées, avec 1,23 million d'actions ayant changé de mains pour une valeur de 1,35 milliard XOF.

L'envolée du titre fait suite à un redressement important des performances financières d'Uniwax. Au cours du premier semestre 2025, la société a enregistré un chiffre d'affaires de 15,7 milliards de FCFA, en hausse de 12,5 % par rapport aux 14 milliards de FCFA enregistrés au cours de la même période en 2024. Plus important encore, l'entreprise a considérablement réduit ses pertes. La perte d'exploitation pour le premier semestre 2025 est de 314 millions de FCFA, soit une amélioration de 83% par rapport à la perte de 1,86 milliard de FCFA enregistrée au premier semestre 2024.

La direction de la société a noté qu'aucune perte n'a été enregistrée au deuxième trimestre, ce qui constitue une amélioration significative par rapport à la perte de 329 millions de FCFA enregistrée au premier trimestre. Cette amélioration provient de la réduction des stocks à l'usine et d'une meilleure gestion de la production. Au total, Uniwax a enregistré un bénéfice net de 8,2 milliards de FCFA pour le premier semestre 2025, contre une perte nette de 1,9 milliard de FCFA à la même période l'année dernière. Il s'agit d'un renversement complet de la situation de l'entreprise.