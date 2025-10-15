Nigeria: L'inflation passe sous la barre des 20 % pour la première fois en trois ans

TLDR

L'inflation annuelle au Nigeria est tombée à 18% en septembre, son niveau le plus bas depuis trois ans, renforçant les attentes de la Banque centrale du Nigeria (CBN) qui pourrait procéder à une nouvelle réduction de ses taux d'intérêt.

Le Bureau national des statistiques a déclaré que l'inflation avait ralenti, passant de 20,1 % en août à moins de 19 %, selon la prévision médiane des économistes.

Le mois dernier, le comité de politique monétaire a abaissé le taux de référence pour la première fois en cinq ans, le réduisant de 50 points de base à 27 %

L'inflation annuelle au Nigeria est tombée à 18 % en septembre, son niveau le plus bas depuis trois ans, renforçant les attentes selon lesquelles la Banque centrale du Nigeria (CBN) pourrait procéder à une nouvelle réduction des taux d'intérêt lors de sa réunion de novembre.

Le Bureau national des statistiques a déclaré que l'inflation avait ralenti par rapport à 20,1 % en août, dépassant la prévision médiane des économistes de 19 %. D'un mois sur l'autre, les prix ont augmenté de 0,7 %. Cette baisse marque le sixième mois consécutif de désinflation, une tendance due à la stabilité des taux de change, à l'augmentation de la production de pétrole brut et à la baisse des prix des principaux produits alimentaires de base au début de la saison des récoltes.

L'inflation alimentaire a fortement diminué, passant de 21,9 % à 16,9 %, tandis que l'inflation de base s'est modérée, passant de 20,3 % à 19,5 %. Le naira est resté globalement stable en septembre, aidé par l'augmentation des recettes pétrolières et l'amélioration de la liquidité sur le marché interbancaire des changes.

La modération des prix soutient l'opinion de la CBN selon laquelle les pressions inflationnistes s'atténuent. Le mois dernier, le comité de politique monétaire a réduit le taux de référence pour la première fois en cinq ans, l'abaissant de 50 points de base à 27 %. Le gouverneur Olayemi Cardoso a déclaré qu'il s'attendait à une désinflation continue dans les mois à venir, citant "les effets décalés des précédentes hausses de taux" et "la stabilité soutenue de la monnaie".

Toutefois, des risques à court terme subsistent. Une grève des travailleurs du secteur pétrolier fin septembre a entraîné des pertes de production temporaires, tandis que des perturbations opérationnelles à la raffinerie Dangote ont provoqué des pénuries de carburant qui pourraient affecter les données du mois d'octobre.

Le comité de politique monétaire se réunira à nouveau le 25 novembre, et les investisseurs s'attendent à une nouvelle baisse symbolique qui pourrait renforcer la volonté de l'administration de réduire les coûts d'emprunt et de stimuler la croissance avant les discussions sur le budget 2026.

Points clés à retenir

Le passage du taux d'inflation du Nigeria sous la barre des 20 % marque un tournant symbolique pour la plus grande économie d'Afrique. S'il se maintient, il pourrait débloquer un cycle d'assouplissement monétaire après des années de resserrement agressif. La baisse des prix des denrées alimentaires, la stabilité du taux de change et l'augmentation de la production pétrolière ont renforcé la stabilité macroéconomique - un soulagement pour les ménages comme pour les entreprises. Cependant, des risques de hausse subsistent en raison des goulets d'étranglement énergétiques et des pressions fiscales. Avec une inflation de nouveau en ligne de mire de l'objectif à moyen terme de la CBN, les décideurs politiques sont maintenant confrontés au défi d'équilibrer la reprise de la croissance avec la discipline des prix, alors que les investisseurs attendent de voir si la réunion du comité de politique monétaire de novembre cimente le début d'une nouvelle ère de politique monétaire pour le Nigéria.