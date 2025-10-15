Sénégal: Un nouveau cas de fièvre de la vallée du Rift détecté dans la région de Fatick

Fatick — Un nouveau cas de fièvre de la vallée du Rift a été confirmé à Dioffior, a-t-on appris du directeur régional de la santé de Fatick (ouest), docteur Assane Ndiaye.

Il s'agit d'un éleveur âgé d'une quarantaine d'années, récemment revenu de Dahra Djolof, dans le nord-ouest du pays.

Ce deuxième cas signalé dans la région médicale de Fatick fait suite à une première infection détectée la semaine dernière dans la même commune, a-t-il précisé.

Une équipe d'investigation a été dépêchée sur place pour renforcer la surveillance épidémiologique et prendre en charge la situation, a assuré le docteur Ndiaye.