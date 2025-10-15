Sénégal: Un nouveau cas de fièvre de la vallée du Rift détecté dans la région de Fatick

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Fatick — Un nouveau cas de fièvre de la vallée du Rift a été confirmé à Dioffior, a-t-on appris du directeur régional de la santé de Fatick (ouest), docteur Assane Ndiaye.

Il s'agit d'un éleveur âgé d'une quarantaine d'années, récemment revenu de Dahra Djolof, dans le nord-ouest du pays.

Ce deuxième cas signalé dans la région médicale de Fatick fait suite à une première infection détectée la semaine dernière dans la même commune, a-t-il précisé.

Une équipe d'investigation a été dépêchée sur place pour renforcer la surveillance épidémiologique et prendre en charge la situation, a assuré le docteur Ndiaye.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2025 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.