Sénégal: Les professionnels de la pêche invités à respecter davantage la réglementation

Dakar — Les autorités sénégalaises travaillent à garantir la durabilité de la pêche, a assuré, mardi, à Dakar, Coumba Ndoffène Diouf de la direction des pêches maritimes, invitant les professionnels du secteur à "un meilleur respect de l'application de la réglementation".

"Nous pouvons assurer les professionnels [de la pêche] que quels que soient les reproches qu'ils peuvent nous faire, nous sommes en train de travailler à ce que tout soit amélioré, renforcé en vue de garantir la durabilité de la pêche", a-déclaré.

Dans cette optique, il a invité, au nom du ministre des Pêches et de l'Economie maritime, les acteurs de la pêche à "un meilleur respect de l'application de la réglementation", pour arriver à une meilleure gouvernance de la pratique de la pêche.

"J'avoue que nous sommes confrontés très souvent à des violations répétitives, à des comportements qui ne sont même pas de nature à garantir la durabilité de la pêche", a-t-il déploré.

Coumba Ndoffène Diouf présidait l'atelier de clôture du projet Pêche durable et transparente (PDUT), une initiative qui vient à son heure, dans le cadre des efforts visant à "garantir une gouvernance plus transparente au niveau du secteur de la pêche, mais également d'instaurer les bases d'une gestion durable pour les principales espèces exploitées au Sénégal".

Il a assuré que les réflexions qui sortiront de cette rencontre seront transmises aux autorités "pour trouver les meilleures solutions, qui mettent en accord toutes les parties prenantes [acteurs professionnels, administration et autorité ministérielle] pour cheminer ensemble au bénéfice des populations du Sénégal mais aussi des professionnels".

Selon le secrétaire général de la Coalition nationale pour une pêche durable (CONAPED), Abdoulaye Ndiaye, l'objectif de cet atelier est de partager les principaux résultats de la mise en oeuvre du projet Pêche durable et transparente et de dégager les perspectives pour une consolidation des acquis.

"Nous avons constaté beaucoup de manquements, et nous pensons qu'en conformité avec la réglementation en vigueur et le code de la pêche, l'Etat doit agir pour y remédier", a-t-il déclaré.

M. Ndiaye rappelle que les principales organisations de la pêche artisanale et industrielle ont élaboré en janvier 2024 "une charte pour une pêche durable" en 13 points, "à la suite d'un processus participatif et inclusif pour mettre en oeuvre des mesures pertinentes de relance du secteur [de la pêche]".

Parmi les difficultés qui gangrènent le secteur, M. Ndiaye a notamment cité "l'état alarmant de surexploitation des principales ressources halieutiques des eaux sénégalaises et la dépendance progressive du secteur de la pêche vis-à-vis des captures des pays voisins".

Il a également évoqué des problèmes liés à la problématique de l'exploration et de l'exploitation du pétrole et du gaz dans les zones de pêche et celle du changement climatique.

L'ONG Blue Ventures, partenaire de la CONAPED, a salué le travail et l'apport de la caravane organisée par les acteurs pour "une pêche plus durable et plus transparente".

"En tant que partenaires, nous sommes très fiers des progrès que nous avons constatés ces derniers mois dans le cadre du projet de la CONAPED", a déclaré Mariétou Kane, gestionnaire de projet à Blue Ventures.

Mme Kane a assuré de la poursuite de la collaboration avec cette coalition pour l'atteinte des objectifs assignés, estimant que "pour avoir un changement, il faut commencer avec les activités qui font fonctionner le pays dont la pêche".