Afrique: Les Lions vont se focaliser d'abord sur la CAN, avant le Mondial 2026, selon Kalidou Koulibaly

Dakar — Les Lions du football, motivés à l'idée de gagner un deuxième trophée continental, sont désormais focalisés sur la prochaine Coupe d'Afrique des nations (CAN), en attendant de revenir au Mondial 2026 auquel ils se sont qualifiés, mardi soir, après leur victoire sur la sélection mauritanienne, a déclaré leur capitaine Kalidou Koulibaly.

"On va mettre la Coupe du monde de côté. On y pensera au mois de juin. Maintenant, il va falloir bien préparer la Coupe d'Afrique des nations, c'est l'objectif. Nous sommes tous motivés pour [remporter une deuxième CAN]. On veut faire continuer l'histoire avec ce groupe", a-t-il dit.

Le capitaine des Lions s'exprimait en conférence de presse, peu après la victoire de la sélection sénégalaise sur celle de la Mauritanie.

L'équipe nationale de football du Sénégal a surclassé celle de la Mauritanie, 4-0, se qualifiant ainsi pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

"La dernière CAN nous est restée en travers de la gorge. On en avait la capacité, on a montré de belles choses. On a été éliminés aux tirs au but par la Côte d'Ivoire [en 2022]", a rappelé le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly.

Selon le défenseur sénégalais, les Lions préfèrent se concentrer sur la CAN qui se profile à l'horizon au Maroc.

"Ça sera très difficile pour nous. Il y a beaucoup de pression pour les grosses équipes africaines, amis on sera là-bas pour aller le plus loin possible [dans cette compétition]", a dit Koulibaly.

Il dit rêver, tous les jours, de remporter un deuxième titre continental avec les Lions.

"J'ai envie de revivre ça avec mon peuple, mes frères, le staff. On va essayer de sortir des poules et, ensuite, prendre match après match. Ne vous inquiétez pas, nous serons prêts pour rendre heureux [les Sénégalais]", a-t-il promis aux journalistes.

L'équipe nationale du Sénégal va démarrer la Coupe d'Afrique des nations (CAN) Maroc 2025 en affrontant le Botswana, le 23 décembre prochain à Tanger, où les Lions vont jouer tous leurs matchs de la phase de poules.

Après le Botswana, les Lions vont en découdre avec la République démocratique du Congo (RDC), le 27 décembre, pour ce qui est présenté comme le match phare de cette poule.

La dernière sortie des protégés de l'entraîneur Pape Thiaw, dans la poule D, est prévue tiendra le 30 décembre, face au Bénin.

La phase de poules de la CAN démarre le dimanche 21 décembre au Complexe Moulay Abdellah de Rabat.