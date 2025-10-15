Sénégal: Kalidou Koulibaly - ' Notre objectif est de rendre heureux le peuple '

Dakar — Le capitaine des Lions, Kalidou Koulibaly, a affirmé que l'objectif de l'équipe est de rendre "heureux" le peuple sénégalais pour lui faire oublier les problèmes de la vie.

" Aujourd'hui, notre objectif est de rendre heureux le peuple et de faire oublier tous les problèmes quand la sélection joue", a-t-il dit en conférence d'après-match.

L'équipe nationale de football du Sénégal a surclassé (4-0) celle de la Mauritanie, mardi, se qualifiant pour sa quatrième Coupe du monde, la troisième consécutive.

Les Lions n'avaient besoin que d'un point pour se qualifier pour le Mondial 2026. Mais, ils étaient décidés à tenir leur rang devant leur public dont le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et son épouse Absa Faye.

Le Sénégal domine le classement du groupe B des éliminatoires de la Coupe du monde avec sept victoires et trois matchs nuls. Cerise sur le gâteau, les Lions sont invaincus depuis 26 matchs.

"On savait que cela allait être un match difficile, car c'est un derby et ils sont venus avec leur armes. Mais la détermination a fait la différence, puisque les joueurs ont tout donné sur le terrain. On voulait faire plaisir au peuple sénégalais et au président [de la République] qui était présent ce soir. Je pense que tout le monde peut être fier de cette équipe", a poursuivi Kalidou Koulibaly.

Pour le capitaine des Lions, qui va disputer son troisième Mondial d'affilée, la qualification est de " bon augure pour le futur".

Il a salué les cinq dernières victoires " éclatantes" des Lions en éliminatoires de la Coupe du monde 2026, soulignant qu'il n'y a aucune animosité " entre les joueurs de la sélection".

Analysant le parcours des Lions lors des éliminatoires, Kalidou Koulibaly a rappelé qu'ils ont fait un démarrage " poussif" au début, avant de préciser cependant qu'ils ont une " forte mentalité " pour renverser n'importe quelle situation.

"Beaucoup de gens ont douté de nous, mais nous sommes des frères avec une mentalité sénégalaise. On sait le poids de ce maillot sur nos épaules. On sait que nous devons rendre fier tout le peuple", a-t-il insisté.

Le capitaine des Lions a rendu hommage à l'ancien sélectionneur Aliou Cissé pour avoir ramené la " fibre patriotique" dans la Tanière.

"Pour la qualification, il faut remercier Aliou Cissé pour nous avoir mis sur les rails. Aujourd'hui, Pape Thiaw est le boss de cette sélection, nous sommes tous derrière lui", a précisé le capitaine des Lions.