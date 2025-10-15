Cote d'Ivoire: Prolifération des écoles d'architecture - L'Ordre met en garde contre les formations non reconnues

Le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (OACI), M. Amon Joseph, a animé une conférence de presse le mardi 14 octobre 2025, au siège de l'Institution à Cocody-Abidjan. Cette rencontre, placée sous le thème « Prolifération des écoles d'architecture », visait à éclairer le public sur le cadre réglementaire encadrant la formation en architecture, à présenter la liste officielle des écoles agréées par l'UEMOA et à alerter sur les risques liés à l'inscription dans des établissements non reconnus.

« Depuis quelque temps, nous observons une multiplication d'établissements privés prétendant offrir des formations en architecture, y compris des projets d'ouverture de nouvelles écoles. Malgré les nombreux appels et communiqués de l'OACI, aucune mesure concrète n'a encore été prise pour réguler cette situation », a déploré M. Amon. Selon lui, cette dérive menace directement la qualité architecturale, déclarée d'utilité et d'intérêt publics par la loi.

Le président de l'OACI a rappelé que le diplôme d'architecte est un titre protégé par l'État, au même titre que ceux de médecin, de pharmacien ou de juriste. Il a dénoncé « les graves préjudices causés à la profession » par des formations non encadrées et a réaffirmé la responsabilité de l'Ordre dans la défense de la crédibilité du diplôme et du titre d'architecte.

« Nous ne pouvons-nous soustraire à cette responsabilité fondamentale concernant la formation en architecture et la délivrance des diplômes », a-t-il insisté. Le conférencier a également précisé que seul l'État détient la prérogative d'habiliter les écoles d'architecture, conformément aux lois, décrets et directives en vigueur. « Nul ne peut se prévaloir impunément du titre d'architecte », a-t-il rappelé avec fermeté.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En conclusion, Joseph Amon a lancé un appel à la responsabilité citoyenne et institutionnelle, invitant les parents, étudiants et opérateurs privés à se conformer aux textes pour préserver la crédibilité de la profession. À travers cette initiative, l'OACI réaffirme sa mission de veiller à la qualité de la formation et à la protection du titre d'architecte, pilier essentiel du développement urbain et de la sécurité publique.