Cote d'Ivoire: Prolifération des écoles d'architecture - L'Ordre met en garde contre les formations non reconnues

15 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Salif D. Cheickna

Le président de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire (OACI), M. Amon Joseph, a animé une conférence de presse le mardi 14 octobre 2025, au siège de l'Institution à Cocody-Abidjan. Cette rencontre, placée sous le thème « Prolifération des écoles d'architecture », visait à éclairer le public sur le cadre réglementaire encadrant la formation en architecture, à présenter la liste officielle des écoles agréées par l'UEMOA et à alerter sur les risques liés à l'inscription dans des établissements non reconnus.

« Depuis quelque temps, nous observons une multiplication d'établissements privés prétendant offrir des formations en architecture, y compris des projets d'ouverture de nouvelles écoles. Malgré les nombreux appels et communiqués de l'OACI, aucune mesure concrète n'a encore été prise pour réguler cette situation », a déploré M. Amon. Selon lui, cette dérive menace directement la qualité architecturale, déclarée d'utilité et d'intérêt publics par la loi.

Le président de l'OACI a rappelé que le diplôme d'architecte est un titre protégé par l'État, au même titre que ceux de médecin, de pharmacien ou de juriste. Il a dénoncé « les graves préjudices causés à la profession » par des formations non encadrées et a réaffirmé la responsabilité de l'Ordre dans la défense de la crédibilité du diplôme et du titre d'architecte.

« Nous ne pouvons-nous soustraire à cette responsabilité fondamentale concernant la formation en architecture et la délivrance des diplômes », a-t-il insisté. Le conférencier a également précisé que seul l'État détient la prérogative d'habiliter les écoles d'architecture, conformément aux lois, décrets et directives en vigueur. « Nul ne peut se prévaloir impunément du titre d'architecte », a-t-il rappelé avec fermeté.

En conclusion, Joseph Amon a lancé un appel à la responsabilité citoyenne et institutionnelle, invitant les parents, étudiants et opérateurs privés à se conformer aux textes pour préserver la crédibilité de la profession. À travers cette initiative, l'OACI réaffirme sa mission de veiller à la qualité de la formation et à la protection du titre d'architecte, pilier essentiel du développement urbain et de la sécurité publique.

