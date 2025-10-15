Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ahoua Don Mello, le candidat du « Triple défi »

15 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par moriba sanogo

Dans un message adressé aux Ivoiriens, l'ex-Dg du Bnetd affirme être le candidat capable de relever les défis de souveraineté, de panafricanisme et de démocratie.

En lice dans la course au fauteuil présidentiel, Ahoua Don Mello entend opérer une rupture.

Fort de son expérience d'ingénieur-docteur des Ponts et Chaussées, haut fonctionnaire et ex-directeur général du Bureau national d'études techniques et de développement (Bnetd), Ahoua Don Mello se positionne comme le candidat capable de relever le «Triple défi» de la souveraineté, de la démocratie et du panafricanisme. Dans un message adressé aux Ivoiriens, il dénonce un modèle de «pôle de croissance» qui a, selon lui, pérennisé la dépendance économique, le surendettement public et la paupérisation.

Il a pour vision de transformer la Côte d'Ivoire en un véritable pôle de développement durable axé sur l'augmentation du contenu local du Pib et le renforcement du commerce intra-africain. Parmi ses promesses phares, Ahoua Don Mello ambitionne d'adopter une loi d'amnistie générale pour « les prisonniers politiques » et « les leaders » interdits d'élections, ainsi que la création d'un « Conseil des sages pour le consensus national ».

Sa candidature se veut celle des «paysans», «commerçants», «artisans» et des victimes de l'exclusion, appelant à une «alternance avec alternative» pour une Côte d'Ivoire souveraine dans une Afrique solidaire. Ahoua Don Mello invite les électeurs à lui accorder leur vote le 25 octobre. Car dit-il, son projet de société permettra à la Côte d'Ivoire de rayonner dans le monde.

