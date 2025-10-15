Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Ouattara salue le rôle de la chefferie dans la cohésion sociale

15 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Etienne Aboua

Le candidat des Houphouëtistes s'est rendu dans la capitale politique où il s'est recueilli sur la tombe de son "père", Félix Houphouët-Boigny, avant d'échanger avec les rois et chefs traditionnels.

Le porte-flambeau du Rhdp à la présidentielle du 25 octobre, Alassane Ouattara, était, hier, à Yamoussoukro, où il a rencontré les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire conduits par leur président, Nanan Désiré Amon Tanoé. Cette rencontre, marquée par la fraternité, a permis au Chef de l'État de réaffirmer toute son estime pour la chefferie traditionnelle, pilier de la cohésion nationale et du vivre-ensemble.

"Vous êtes les gardiens de nos traditions, mais aussi les sentinelles de notre avenir", a déclaré Alassane Ouattara, saluant la sagesse et la responsabilité de ces autorités coutumières qui incarnent "la mémoire vivante de notre peuple". Le candidat du Rhdp a encouragé les rois et chefs à poursuivre leurs efforts pour préserver la paix, renforcer la cohésion sociale et favoriser le dialogue entre les communautés.

Appelant à des élections apaisées, il les a remerciés pour leur engagement constant en faveur de la stabilité. "Votre parole touche les coeurs, inspire confiance et incite à la retenue", a-t-il souligné. Avant d'assurer que tout sera mis en oeuvre pour garantir un scrutin transparent, sécurisé et conforme aux principes démocratiques.

Alassane Ouattara a, enfin, exhorté les Ivoiriens à préserver l'héritage de paix du Président Félix Houphouët-Boigny. "Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et qu'elle demeure toujours en paix", a-t-il conclu.

