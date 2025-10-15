Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Jean-Louis Billon - « Jeunesse ivoirienne, c'est votre tour de décider ! »

Le candidat Jean-Louis Billon a appelé la jeunesse à la mobilisation et à la participation massive au scrutin.

Le candidat à la présidentielle du 25 octobre 2025 sous la bannière de la liste Code, Jean-Louis Billon, s'est adressé à la jeunesse, qu'il considère comme la véritable force du pays. C'était lors d'une rencontre à Cocody, le 13 octobre.

Pour lui, cette jeunesse, une frange importante de la société, doit se lever pour prendre en main son destin. « Sortez voter, c'est votre tour de décider de son avenir. Ne laissez pas les anciens choisir à votre place », a-t-il indiqué.

Le candidat du changement entend replacer les jeunes au coeur du développement national. Emploi, formation, logement, transport, santé, éducation sont autant de défis qu'il veut relever pour offrir à chaque jeune ivoirien la possibilité de construire sa vie dans la dignité.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Il plaide pour une meilleure adéquation entre la formation et l'emploi, pour des programmes de formation continue et un accès élargi au financement des projets entrepreneuriaux.

Selon lui, le pays doit renouer avec l'esprit de renouveau et de responsabilité qui animait ses fondateurs. « Houphouët-Boigny avait 55 ans quand il a dirigé le pays, Henri Konan Bédié avait 27 ans quand il était ambassadeur. L'expérience se forge en agissant », rappelle-t-il.

Jean-Louis Billon invite la jeunesse à rejeter le découragement et à s'affirmer par le vote. Car, prévient-il, « s'abstenir, c'est laisser les autres décider pour vous ».

Pour lui, le changement souhaité ne peut venir que des urnes. « Tous ceux qui ont dirigé la Côte d'Ivoire l'ont été parce que le peuple les a choisis. Alors, jeunes de Côte d'Ivoire, sortez voter ! »