Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025/Candidate du Gp-Paix Henriette Lagou - « Je suis prête à gouverner la Côte d'Ivoire »

Dans l'arène politique depuis plus de 40 ans, deux fois candidate à la présidentielle, Henriette Lagou assure que son heure de diriger le pays a sonné.

Avec sérénité, assurance et conviction, Henriette Adjoua Lagou a affirmé qu'elle n'a aucune crainte d'être la future présidente ivoirienne. « Je suis prête à gouverner la Côte d'Ivoire ! », a-t-elle clamé haut et fort, dans son discours d'ouverture de sa campagne, à la place Henri Konan Bédié dans sa ville natale, Daoukro, le 13 octobre. « Tout est possible », a-t-elle ajouté pour donner plus d'assurance à la population venue très nombreuse pour l'écouter.

Pour elle, son engagement et sa foi en une Côte d'Ivoire riche, prospère dans un climat de paix totale, sont inébranlables. C'est pourquoi Henriette Lagou a affirmé qu'elle se positionne comme le leader de premier plan qui incarne le changement et l'alternance.

Pour elle, les hommes ont fait leur part, il faut maintenant tourner la page. « Il faut bien que ça change. Vous devez donner la chance aux femmes pour montrer qu'elles détiennent la clé de la bonne gouvernance », a-t-elle invité les électeurs.

Henriette Lagou a déroulé ses projets pour le bonheur des populations, notamment la création d'un Fonds de formation, d'éducation, de scolarisation et d'apprentissage (Fesa) pour soutenir l'école gratuite, la création de 4 voies ferrées, la communalisation totale, le renforcement de la démocratie...