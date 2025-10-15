Cote d'Ivoire: Présidentielle 2025 - Simone Gbagbo s'inscrit déjà dans l'alternance

La candidate Simone Ehivet Gbagbo croît beaucoup en ses chances. Au point qu'elle est assurée du vote des Ivoiriens, le 25 octobre. Selon son équipe de campagne, Simone Gbagbo a un retour positif du terrain. Au Mgc, la conviction de gagner est si forte qu'on pense déjà à l'alternance.

« Réaliser et gérer l'alternance, nous en sommes capables. Dieu nous en a déjà donné les capacités », a déclaré avec assurance, Simone Gbagbo devant la foule, au lancement de sa campagne de deux semaines, samedi 11 octobre à Bouaflé.

« Ce qu'on veut, c'est renverser la situation. C'est ça qu'on appelle l'alternance », a précisé la dame de fer ivoirienne, qui assume, sans complexe, un statut d'adversaire farouche face aux quatre autres candidats.

« Quand on veut s'occuper d'un peuple, quand on veut s'occuper d'une nation, il ne faut pas se contenter de rendre la Côte d'Ivoire belle, mais il faut rendre les Ivoiriens heureux », a fait observer la candidate.

Simone Gbagbo a aussi de quoi séduire les électeurs. « Il faut que les Ivoiriens soient heureux là où ils se trouvent. Or, pour être heureux, il faut que tu sois assuré de ta sécurité. Il faut que tous les jours, ton petit pain soit assuré. Il faut que tous les jours, ta santé soit assurée », a-t-elle insisté.

Pour elle, tout est à reprendre ou presque, du système de la santé à celui de l'école, en passant par l'économie, l'industrie, les institutions, voire la culture.