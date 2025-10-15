Cote d'Ivoire: Transport aérien - Air Côte d'Ivoire dans le ciel européen à partir de ce mercredi 15 octobre

A la veille du tout premier vol commercial est prévu pour ce mercredi 15 octobre 2025, sur la ligne Abidjan-Paris-Abidjan, de la compagnie Air Côte d'Ivoire, avec son nouvel Airbus A330 Néo, le ministre des Transports, Amadou Koné, était le mardi 14 octobre, à l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan.

Accompagné du président du conseil d'administration d'Air Côte d'Ivoire et d'Aeria, le général Abdoulaye Coulibaly ; du directeur général du transport aérien, Djibril Hamed Coulibaly, ainsi que des responsables des structures opérant sur la plateforme aéroportuaire, Amadou Koné a parcouru tout le circuit voyageur.

A partit du parvis au hall départ où il a été accueilli, le ministre a visité successivement les parking autos de la first d'Aci situé sur le parking voyageur extérieur, ainsi que le local emballage, désormais installé à l'extérieur.

A l'intérieur, il a passé en revue le hall départ doté d'un nouveau dispositif sécuritaire comprenant cinq boxes de contrôle passeports. La salle d'enregistrement, la zone Paf (police aux frontières) et la Pif (pôle d'inspection filtrage ou fouille corporelle) ont également été réaménagées.

Le ministre s'est ensuite rendu dans le hall d'embarquement où il a constaté la mise en place d'un espace de jeux pour enfants. « Aucun passager ne doit attendre plus d'une heure pour récupérer son bagage. Il doit être également informé régulièrement de l'évolution du traitement de son bagage pour être rassuré », a-t-il déclaré, soulignant la nécessité d'augmenter les effectifs et afficher le temps d'attente des bagages afin de rassurer les passagers.

Désormais, l'aéroport international Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan offre un hall départ et arrivée plus moderne, spacieux et fluide à la hauteur des ambitions du pays et des attentes des passagers.