Cote d'Ivoire: Religion - Les laïcs pour une église engagée et transformatrice

La session de rentrée pastorale du Conseil national du laïcat de Côte d'Ivoire (Cnlci) s'est tenue du 3 au 5 octobre 2025, à Gagnoa. Sur le thème : « Laïcs, témoins de l'espérance et bâtisseurs d'une société fraternelle ».

Venus de toutes les régions, prêtres et laïcs ont réfléchi sur leur mission commune dans un contexte marqué par des tensions sociales et économiques. Dans la quête du renouveau chrétien, les laïcs apparaissent comme des acteurs incontournables.

En effet, cinq priorités ont été réaffirmées pour structurer l'action du laïcat dans les mois à venir. Il s'agit de la formation intégrale, la coresponsabilité dans l'Église, la coopération avec le clergé, le soutien à l'économie solidaire et l'engagement écologique.

« Ce n'est plus un choix, mais une urgence. Les laïcs doivent être présents, actifs, engagés », a déclaré Marc Aka Krou, président du Cnlci, tout en se réjouissant d'avoir vu une église débout, tournée vers l'action, prête à relever les défis.

« Cette session m'a renouvelé intérieurement et intellectuellement. Je rends grâce pour ce temps de grâce », a insisté Marc Aka Krou.

La messe de clôture, célébrée à la cathédrale Sainte Anne de Gagnoa par Monseigneur Joseph Zehia, vicaire général de l'Archidiocèse, a été marquée par un appel à la cohérence et à l'authenticité.

« Nous avons besoin de laïcs vrais, dont la vie quotidienne reflète la Parole qu'ils proclament », a-t-il exhorté.