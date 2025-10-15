Cote d'Ivoire: Bonoua - La police rassure et ouvre une enquête après le décès d'un jeune

14 Octobre 2025
Fratmat.info (Abidjan)
Par Mélèdje Tresore

Dans une note rendue publique le mardi 14 octobre 2025, la Direction générale de la police nationale (Dgpn) a informé qu'un individu répondant au nom d'Allouan Ernest Christophe a succombé à ses blessures au Chu de Treichville.

Âgé de 22 ans, la victime aurait reçu une balle à la mâchoire, tirée par des individus non identifiés circulant à bord d'un véhicule de type 4x4. Les faits se sont produits dans la soirée du lundi 13 octobre 2025, au quartier Bégneri, à Bonoua.

Sur instruction du parquet, une enquête a été ouverte et confiée à la Direction de la police criminelle (Dpc), avec le concours de la Police scientifique (Ps), afin que toute la lumière soit faite sur les circonstances du drame et que les auteurs soient identifiés.

Par ailleurs, la Police nationale rassure les populations que toutes les dispositions sont prises pour que les auteurs de cet acte soient interpellés et traduits devant la justice.

Elle appelle également au calme, à la retenue et à la collaboration de tous pour soutenir les efforts des forces de l'ordre dans la préservation de la sécurité publique.

