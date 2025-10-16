Sénégal: L'Assemblée nationale se dote d'un nouveau bureau

15 Octobre 2025
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Dakar — Les députés, réunis mercredi en session ordinaire unique, ont procédé à l'élection des membres du nouveau bureau dont ne fait pas partie le président de l'institution parlementaire, élu en 2024 pour un mandat de cinq ans.

"Le président de l'Assemblée nationale est élu pour la durée de la législature, les autres membres du bureau sont élus pour une durée d'un an. Ils sont rééligibles", a rappelé Malick Ndiaye à l'ouverture de la session unique de l'année 2025-2026.

Il a annoncé avoir reçu du groupe parlementaire de la majorité Pastef-Les Patriotes une lettre portant désignation de son président Mohamed Ayib Sélim Daffé et de sa vice-présidente Marie Angélique Mame Selbé Diouf.

Il en est de même pour le groupe parlementaire Takku Wallu-Sénégal qui a reconduit sa présidente, Aïssata Tall et son vice-président Djimo Souaré.

Les vice-présidents ont été élus en fonction d'une liste présentée par les groupes parlementaires, en respectant la parité homme-femme conformément aux dispositions de la loi du 28 mai 2010, a-t-il précisé.

Le groupe Pastef-Les Patriotes a ainsi présenté une liste de sept vice-présidents, à savoir Ismaëla Diallo (1er), Rocky Ndiaye (2ème), Cheikh Thioro Mbacké (3ème), Mbène Faye (4ème), Samba Dang (5ème), Oulimata Sidibé (6ème) Mohamed Sall (7ème).

Le groupe Takku Wallu Sénégal, le seul de l'opposition, obtient un seul poste de vice-président attribué à Racky Diallo (8ème).

Tous les secrétaires élus sont membres du groupe parlementaire majoritaire Pastef-Les Patriotes. Il s'agit de Maïmouna Bousso (1ère), Bacary Diédhiou (2ème), Ramatoulaye Bodian (3ème), Assane Diop (4ème), Daba Wagnane (5ème) et Cheikh Faye (6ème).

La députée Aïcha Touré devient la première questeure de l'Assemblée nationale, Alphonse Mané Sambou devenant le deuxième questeur. Ils sont tous les deux membres de la majorité parlementaire.

