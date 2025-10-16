Sénégal: L'Assemblée nationale renouvelle son Bureau et dresse le bilan d'une année d'activité intense

15 Octobre 2025
Le Soleil (Dakar)

L'Assemblée nationale a ouvert, ce mercredi, sa session unique consacrée au renouvellement du Bureau de l'institution. Sous la présidence de Malick Ndiaye, les députés ont procédé à la désignation des nouveaux membres chargés d'appuyer le président dans la conduite des travaux parlementaires.

Un Bureau réaménagé autour de huit vice-présidents

Le nouveau Bureau comprend huit vice-présidents, issus de différentes coalitions, dont la coalition Takku Wallu qui fait son entrée. La nouvelle équipe se compose ainsi : Ismaëla Diallo, 1er vice-président ; Rocky Ndiaye, 2e vice-président ; Cheikh Thioro Mbacké, 3e vice-présidente ; Mbéne Faye, 4e vice-présidente ; Samba Dang, 5e vice-président ; Oulimata Sidibé, 6e vice-présidente ; Mouhamed Sall, 7e vice-président ; et Racky Diallo (Takku Wallu), 8e vice-présidente.

Du côté des finances parlementaires, Aïcha Touré a été reconduite comme premier questeur, tandis qu'Alphonse Sambou occupe désormais le poste de deuxième questeur. Ces deux responsables auront la charge de superviser la gestion budgétaire et administrative de l'Hémicycle.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une année parlementaire marquée par une activité soutenue

Profitant de cette séance inaugurale, le président Malick Ndiaye a présenté le bilan des travaux de la 15e Législature durant sa première année. En tout, 21 lois ont été adoptées, 468 questions écrites ont été adressées au Gouvernement, et deux sessions extraordinaires ont été tenues. Des chiffres qui traduisent, selon lui, « la vitalité du contrôle parlementaire et l'engagement constant des députés à accompagner les politiques publiques ».

Lire l'article original sur Le Soleil.

Tagged:
Copyright © 2025 Le Soleil. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 110 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.