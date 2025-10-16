Sénégal: L'Assemblée nationale renouvelle son Bureau et dresse le bilan d'une année d'activité intense

L'Assemblée nationale a ouvert, ce mercredi, sa session unique consacrée au renouvellement du Bureau de l'institution. Sous la présidence de Malick Ndiaye, les députés ont procédé à la désignation des nouveaux membres chargés d'appuyer le président dans la conduite des travaux parlementaires.

Un Bureau réaménagé autour de huit vice-présidents

Le nouveau Bureau comprend huit vice-présidents, issus de différentes coalitions, dont la coalition Takku Wallu qui fait son entrée. La nouvelle équipe se compose ainsi : Ismaëla Diallo, 1er vice-président ; Rocky Ndiaye, 2e vice-président ; Cheikh Thioro Mbacké, 3e vice-présidente ; Mbéne Faye, 4e vice-présidente ; Samba Dang, 5e vice-président ; Oulimata Sidibé, 6e vice-présidente ; Mouhamed Sall, 7e vice-président ; et Racky Diallo (Takku Wallu), 8e vice-présidente.

Du côté des finances parlementaires, Aïcha Touré a été reconduite comme premier questeur, tandis qu'Alphonse Sambou occupe désormais le poste de deuxième questeur. Ces deux responsables auront la charge de superviser la gestion budgétaire et administrative de l'Hémicycle.

Une année parlementaire marquée par une activité soutenue

Profitant de cette séance inaugurale, le président Malick Ndiaye a présenté le bilan des travaux de la 15e Législature durant sa première année. En tout, 21 lois ont été adoptées, 468 questions écrites ont été adressées au Gouvernement, et deux sessions extraordinaires ont été tenues. Des chiffres qui traduisent, selon lui, « la vitalité du contrôle parlementaire et l'engagement constant des députés à accompagner les politiques publiques ».