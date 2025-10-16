Sénégal: Assemblee nationale - Ouverture ce mercredi de la cession ordinaire unique 2025-2026

Le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur El Malick Ndiaye, a présidé ce mercredi 15 octobre 2025 la cérémonie officielle d'ouverture de la session ordinaire unique pour l'année parlementaire 2025-2026.

Cette session, qui marque une étape importante dans la vie de l'institution, est consacrée à plusieurs dossiers majeurs, notamment l'examen du projet de loi de finances pour l'exercice 2026. Les députés entameront dans les prochains jours un long marathon budgétaire, rythmé par l'étude des rapports des commissions, les débats en séance plénière et le vote final du budget de l'État.

Dans son allocution d'ouverture, le Président El Malick Ndiaye est revenu sur les grandes réformes institutionnelles engagées sous son magistère, parmi lesquelles figurent le nouveau règlement intérieur, la digitalisation des procédures parlementaires, ainsi que la mise en place d'un organe interne de contrôle des procédures de passation des marchés. Ces réformes visent, selon lui, à renforcer le contrôle parlementaire, à améliorer l'efficacité de l'action législative et à accroître la transparence dans la gestion de l'institution.

Le Président de l'Assemblée nationale a également salué la dynamique de diplomatie parlementaire développée au cours de la 15e législature, soulignant qu'elle contribue au rayonnement du Sénégal sur la scène internationale et à la promotion du dialogue entre les peuples et les institutions.

Enfin, il a rappelé que cette législature s'inscrit pleinement dans la vision "Sénégal 2050", portée par le Président de la République, Son Excellence Bassirou Diomaye Faye, et le Premier ministre Ousmane Sonko pour un Sénégal juste, équitable et souverain.