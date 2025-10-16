Togo: Le pays fait le point sur ses projets avec la Banque Mondiale

En marge des Assemblées annuelles du Fonds Monétaire International (FMI) et du Groupe de la Banque Mondiale, qui se tiennent du 13 au 18 octobre à Washington, une rencontre a réuni mercredi le Gouverneur du Togo auprès de la Banque Mondiale, Sandra Ablamba Johnson, et Ousmane Diagana, vice-président de l'institution pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre.

La réunion, à laquelle participait également Marie-Chantal Uwanyiligira, directrice des opérations pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, la Guinée et le Togo, a permis de faire un point d'étape sur l'état d'avancement de la coopération entre Lomé et la BM.

Les échanges ont porté tant sur le portefeuille actif que sur les nouvelles initiatives en phase de préparation ou de lancement.

Parmi les projets structurants évoqués figure en bonne place le Programme de Modernisation de l'Agriculture Togolaise (ProMAT), une initiative ambitieuse à travers laquelle le Togo s'impose comme un acteur régional de premier plan dans la transformation agricole durable.

Les discussions ont également permis de finaliser les discussions sur un nouveau programme d'appui budgétaire, axé sur la promotion de l'emploi et le renforcement des réformes économiques.

Ce soutien devrait contribuer à la consolidation de la stabilité macroéconomique tout en soutenant les efforts du gouvernement en matière d'amélioration de la gouvernance et de mobilisation des ressources internes.

La délégation togolaise présente à Washington comprend aussi le ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola et plusieurs de ses collaborateurs.