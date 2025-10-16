Togo: Du Rajasthan à Lomé, la saga d'un bâtisseur

Depuis plus de quinze ans, Gagan Gupta trace avec constance et détermination le chemin d'une Afrique industrielle, moderne et souveraine. Entrepreneur global à la vision affirmée, il est aujourd'hui à la tête d'une révolution silencieuse mais décisive sur le continent.

Fondateur des groupes Arise, Equitane et A2MP, Gupta s'est imposé comme un acteur clé de l'industrialisation en Afrique. Son approche est résolument orientée vers l'action : produire localement, créer des emplois qualifiés, valoriser les talents africains et connecter le continent aux chaînes de valeur mondiales. Pour lui, l'Afrique ne doit plus se contenter d'exporter des matières premières brutes, elle doit en devenir un centre de transformation et de production à part entière.

Sous sa houlette, des projets structurants ont vu le jour à travers plusieurs pays, notamment au Togo, avec la création de la Plateforme industrielle d'Adétikopé (PIA), devenue un modèle de partenariat public-privé et un moteur d'emplois pour des milliers de jeunes togolais.

Né au Rajasthan en Inde, Gagan Gupta a fait ses premières armes africaines au Gabon, où il a su nouer des relations solides avec les autorités tout en déployant des infrastructures industrielles innovantes. Visionnaire et pragmatique, il a su convaincre plusieurs chefs d'État africains du bien-fondé de son modèle intégré, basé sur l'impact local et la durabilité.

Cette trajectoire exceptionnelle attire aujourd'hui l'attention des plus grands. Le magazine Forbes Afrique lui consacre un portrait détaillé, revenant sur son parcours, ses convictions et sa contribution croissante à la transformation structurelle de l'Afrique.

Dans un continent à la recherche de modèles économiques endogènes et pérennes, Gagan Gupta incarne une nouvelle génération de bâtisseurs qui misent sur l'action concrète, l'investissement productif et la confiance dans les talents locaux.