Congo-Brazzaville: Lions Clubs International District 103 - Germain Yamba élu premier vice-gouverneur

Un an après son élection au poste de second vice-gouverneur du District Centre en France, l'avocat Germain Yamba vient d'être élu à 98,5 % des voix au poste de premier vice-gouverneur Lions Clubs.

Le 10 octobre, lors du congrès d'automne de Montargis dirigé par Gilles Vetaux, président 2024/2025 du Club Lions Orléans-Renaissance, vice- président de l'association Agir (Lutte c/l'Illettrisme), les membres du Lions Clubs International District 103 ont élu Germain Yamba au poste de 1er vice-gouverneur.

Un an aura suffi pour lui permettre, depuis sa nomination de second vice-gouverneur, d'avoir pu respecter l'ADN du Lions Club, à savoir "Nous servons", engageant à devoir servir, apprendre à être le serviteur d'une cause, d'un groupe pour la mise en place des clubs de demain. Pour mieux les convaincre, il a mis en avant, dans sa profession de foi, le leitmotiv : « Quiconque voudra être le plus grand parmi vous sera votre serviteur ».

C'est fait. Il devient le deuxième Franco-Congolais à occuper cette fonction de 1er vice-gouverneur du District 103.

À son actif, depuis son intronisation dans le Club Joué-lès-Tours Vallée du Lys, treize ans durant lesquels il a pu participer aux activités et rempli, au fur et à mesure, diverses fonctions au sein du Club tant nationales qu'internationales, qui lui ont permis d'apprécier la grandeur et la beauté du Lions International.

Dans sa nouvelle mission de 1er vice-gouverneur, sa feuille de route prévoit de s'attaquer au cancer infantile, au diabète, à la maladie d'Alzheimer, à la santé oculaire qui lui paraissent insupportables. « Ce sont des pathologies qui touchent les enfants, les familles », déplore-t-il.

Et d'ajouter « qu'elles doivent être éradiquées s'agissant du cancer et bénéficier de grandes mesures de prévention, d'amélioration de la qualité de vie pour les victimes du diabète, de la maladie d'Alzheimer, pour les malvoyants et les aveugles ; "Tulipes contre le cancer", "Roses jaunese, "Journée de la vue", sont quelques manifestations d'envergure qui doivent être amplifiées pour nous permettre d'atteindre nos objectifs ».

Il en appelle à la prise de conscience de ce que le monde est un village et que les actes posés par l'homme à n'importe quel endroit de la terre auront un impact à l'autre extrémité. « Ce qui nous oblige à être éco-responsable, prendre à bras-le-corps les questions d'environnement », prévient-il.

« La génération Mer nous parle car la mer est un patrimoine mondial de l'humanité. Par ailleurs, notre société est de plus en plus brutale. Là où pourtant il ne devrait n'y avoir que de l'amour, trop de personnes souffrent de violences intrafamiliales. Il est nécessaire d'intégrer au calendrier de notre District, pour les années futures, la Journée internationale pour l'élimination des violences faites aux femmes », explique le nouveau 1er vice-gouverneur, confiant d'avoir acquis chaque jour une expertise qui lui a permis d'animer des équipes et, par conséquent, le District dont il est en charge.

Germain Yamba est avocat au barreau de Tours depuis 1998 et auteur de deux romans. Né le 30 Janvier 1959 à Pointe-Noire, en République du Congo, de nationalité française, il est titulaire d'un doctorat en droit. Ancien enseignant à la faculté de droit de Tours de 1992 à 1998, il fut un ancien salarié du cabinet d'avocats Lison Croze Tours.