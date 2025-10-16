Congo-Brazzaville: Sécurité publique - Le Parlement salue la traque des délinquants

Les présidents du Sénat, Pierre Ngolo, et de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba, ont salué, le 15 octobre à Brazzaville, à l'ouverture des travaux de la session ordinaire budgétaire au niveau des deux chambres, l'opération de lutte contre le banditisme menée dans le pays par les forces de défense et de sécurité.

Le président de la chambre haute du Parlement, dans son discours d'ouverture de la 7e session budgétaire, a salué l'effort entrepris actuellement visant à rétablir l'ordre et la quiétude de la population qui y est très intéressée. « Le Sénat demande au gouvernement de prendre les dispositions nécessaires afin de pérenniser le travail de sécurisation des uns et des autres en faisant observer par tous les lois et règlements de la République », a invité Pierre Ngolo.

Il a également déploré l'ampleur de la délinquance juvénile qui avait pris les contours d'une violence inédite, radicale et presque insoutenable dans les quartiers. « Les groupes de jeunes, dont la plupart à peine sortis de l'enfance, que l'on nomme dans un vocabulaire tristement évocateur "Bébés noirs" ou "Kulunas", s'illustrent depuis un certain temps par des actes de barbarie insensibles : pillages, attaques à la machette, intimidations collectives, assassinats. Ils sèment la peur là où la vie devait respirer, installent la loi du plus fort là où devait régner la rigueur de la République », a-t-il rappelé.

Selon lui, ce phénomène aussi choquant qu'intolérable ne pouvait être ni banalisé ni relativisé. Car il n'est pas seulement le problème de sécurité, il est révélateur d'un effondrement plus profond : celui du lien social, de l'autorité éducative et des structures de prévention. « Il appelle donc à une réponse globale, ferme mais juste, immédiate mais durable. Protéger les citoyens est le premier devoir de l'État sur lequel nous n'avons cessé d'interpeller le gouvernement avec rigueur... », a poursuivi le président du Sénat.

Présidant de son côté la 10e session ordinaire budgétaire de l'Assemblée nationale, Isidore Mvouba a rappelé que la sécurité des citoyens reste au coeur des priorités de la République. « A cet égard, les parlementaires que nous sommes, saluons l'engagement des forces de défense et de sécurité, notamment la Direction générale de la sécurité présidentielle et la Garde républicaine, dans les actions visant à éradiquer la violence urbaine et à rétablir dans nos cités quiétude et paix », a-t-il déclaré.