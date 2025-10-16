Kenya: Décès de l'opposant historique Raila Odinga

15 Octobre 2025
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Jean Pascal Mongo-Slyhm

L'ancien Premier ministre et figure emblématique de la politique kényane, Raila Odinga, est décédé le 15 octobre, en Inde, à l'âge de 80 ans, des suites d'une crise cardiaque.

Selon les médias indiens, l'ancien Premier ministre s'est effondré lors d'une promenade dans l'Etat du Kerala, où il se trouvait pour un contrôle médical. Il n'a pas survécu malgré les tentatives de réanimation.

Homme politique influent, Raila Odinga a marqué l'histoire du Kenya par son combat en faveur de la démocratie, sa résistance à l'autoritarisme, et ses multiples candidatures présidentielles, cinq au total, entre 1997 et 2022. Malgré ses échecs électoraux, il est toujours resté une voix forte de l'opposition, mobilisant des millions de partisans à travers le pays.

Il avait notamment joué un rôle central lors des élections contestées de 2007, qui ont plongé le pays dans une grave crise politique et ethnique. En 2008, il devient Premier ministre dans le cadre d'un gouvernement de coalition, une première dans l'histoire du pays. Il est également reconnu pour sa contribution majeure à la rédaction de la Constitution de 2010.

Le président kényan, William Ruto, a décrété sept jours de deuil national, avec drapeaux en berne, et a annoncé des obsèques d'État. Des hommages affluent de tout le continent africain, saluant en Odinga un « champion de la démocratie et un patriote engagé ».

Le président zambien, Hakainde Hichilema, a présenté ses condoléances au peuple kényan en rappelant que « L'ancien Premier ministre, Raila Odinga, était un grand défenseur de la démocratie, une voix intrépide pour la justice et un serviteur indéfectible du peuple. Son parcours a inspiré des générations à travers notre continent ».

La mort de Raila Odinga ouvre une nouvelle page d'incertitude pour son parti, le Mouvement démocratique orange. Cette formation politique devra désormais se réorganiser sans son fondateur. De nombreux analystes redoutent une fragmentation de l'opposition en l'absence d'un successeur incontestable.

