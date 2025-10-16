Congo-Brazzaville: Agroforêts des ménages - Résultats mitigés à la première composante du projet

Le Projet de renforcement et innovation en foresterie participative au bénéfice des communautés locales en périphérie des aires protégées du bassin du Congo (RiFoP) a organisé, le 14 octobre à Brazzaville, un atelier régional pour faire le point des « agroforêts des ménages ». Un nouveau modèle de gestion participative innovant des forêts communautaires en expérimentation au Congo et au Cameroun.

Trente experts venus des administrations forestières, agricoles et foncières du Congo et du Cameroun, des représentants des partenaires techniques et financiers et de la société civile, ont pris part à l'atelier régional axé sur les agroforêts des ménages.

Organisé dans le cadre de la sous-composante 2 du projet, l'atelier a permis aux participants de présenter les résultats préliminaires obtenus dans la mise en oeuvre du RiFoP. L'objectif est de favoriser un regard croisé des cadres législatifs sur la foresterie sociale qui existent dans les deux pays pilotes.

Les experts ont débattu, à cette occasion, de la possibilité d'insérer le modèle d'agroforêts des ménages dans les législations forestières, agricoles et foncières au niveau régional.

Quatre résultats ont été obtenus de cet atelier. Il s'est agi, entre autres, de présenter aux participants le modèle d'agroforêts des ménages, testé par le projet RiFoP et de favoriser les discussions avec la Commission des forêts d'Afrique centrale, les acteurs de l'administration publique congolaise et camerounaise, oeuvrant dans le secteur.

Les agroforêts des ménages sont une approche participative de gestion et innovante des forêts, centrée sur le ménage ou sur un groupe de ménages appartenant à une même famille comme unité de gestion. Ce modèle vise à prévenir la saturation foncière et le défrichement définitif du couvert forestier, en attribuant à certains ménages des droits sur des espaces suffisants.