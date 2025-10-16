Gabon: Libreville - Un jardin pédagogique pour sensibiliser les élèves à l'agriculture

15 Octobre 2025
Gabonews (Libreville)
Par DRB

Dans le cadre de ses actions en faveur de la protection de l'environnement et de la lutte contre l'insalubrité, l'Association Bénévoles Pour Tous a organisé, ce mercredi 15 octobre 2025, une visite guidée du jardin scolaire de l'école publique de Nzeng Ayong Dragage.

L'événement s'est déroulé en présence de Guilain Bigoundou, Directeur du Conseil agricole et de l'Organisation du monde rural, représentant la Directrice générale du ministère de l'Agriculture. Ce dernier était invité à découvrir ce projet agricole lancé en 2022.

Encore à sa première phase, ce jardin pédagogique abrite une diversité de plantes nutritionnelles et médicinales locales, parmi lesquelles : l'oseille, le taro, le maïs jaune, le gombo, la canne à sucre ou encore l'arachide. Autant d'espèces cultivables aussi bien en milieu urbain que rural qui ont été mises en valeur.

« Nous avons lancé un projet intitulé École verte, dont l'objectif est d'implanter des jardins pédagogiques dans chaque établissement scolaire de chaque arrondissement du Grand Libreville. Le premier site a été installé ici, à l'école publique de Dragage », a expliqué Sara Maganga, membre de l'association.

De son côté, M. Bigoundou Guilain a salué cette initiative : « Beaucoup de choses ont été faites et nous sommes satisfaits. Certes, il y a encore quelques manquements, mais nous allons travailler ensemble pour les corriger. L'objectif est aussi de susciter l'intérêt des enfants pour les métiers agricoles. Le Gabon manque de main-d'oeuvre qualifiée dans ce secteur, et ce type de projet peut éveiller des vocations. »

Mme Mengue M'Engonga Léonie-Bertille, Directrice de l'École publique Nzeng Ayong Dragage, a souligné l'importance pédagogique du projet : « Ce projet permet de joindre la pratique à la théorie. Les élèves découvrent et apprennent à reconnaître différentes plantes. »

Créée en août 2022, ambitionne de fédérer toutes les bonnes volontés afin de protéger l'environnement et de sensibiliser les jeunes aux pratiques durables.

Depuis sa création, l'association s'est engagée à améliorer l'environnement, tout en offrant un cadre de vie sain et responsable aux citoyens gabonais. Ses missions s'articulent autour de plusieurs axes : informer, éduquer, impacter, faire preuve de solidarité et créer une véritable communauté engagée.

