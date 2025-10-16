Le ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances, de la Dette et des Participations, Chargé de la Lutte contre la Vie Chère, Henri-Claude Oyima, a inauguré, hier, le bâtiment « Recette-Perception du Contentieux de l'État » au Tribunal de Première Instance de Libreville.

Cette inauguration s'est faite dans le cadre de la célébration du 60ème anniversaire du Trésor Public Gabonais, en présence du ministre de la Justice, Séraphin Akouré Davin, et du Directeur Général de la Comptabilité Publique et du Trésor, Luther Abouna.

Ce nouveau dispositif illustre la volonté du Chef de l'État, Chef du Gouvernement, S.E Brice Clotaire Oligui Nguema, d'inscrire l'action publique dans une dynamique de rigueur, de performance et développement durable au service des citoyens.